إدراج الخبر في قائمة المدن الذكية بالعالم لعام 2024

أعلن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) عن إدراج محافظة الخبر ضمن قائمة المدن الذكية لعام 2024، لتحتل بذلك الترتيب 99، لتصبح خامس مدينة سعودية تنضم إلى هذا المؤشر العالمي.

ويأتي هذا الإنجاز ثمرةً للجهود المبذولة والتقدم الذي تشهده المملكة العربية السعودية في قطاع المدن الذكية، ويُعكس حصاد انطلاق رؤية المملكة 2030.

ويُعدّ مؤشر المدن الذكية التابع لـ IMD معياراً هاماً لتقييم مدى جاهزية المدن لاستخدام التقنيات المتقدمة وجهودها في بناء مجتمعات ذكية ومستدامة.

ويتوقع أن يسهم إدراج الخبر في المؤشر في جذب الاستثمارات العالمية، وجذب الشركات والمشاريع الجديدة، مما يعزز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، ويُظهر هذا الإنجاز التزام المدن السعودية بالتطور التقني وبناء مجتمعات ذكية ومستدامة.