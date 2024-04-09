هيئة النقل ترصد 6818 مخالفة في آخر أسابيع رمضان بمكة والمدينة

أعلنت الهيئة العامة للنقل، تنفيذ 37,684 ألف عملية فحص في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال الأسبوع الرابع من شهر رمضان.

وأجرت الهيئة، أكثر من 29 ألف عملية فحص في مكة المكرمة، أسفرت عن رصد 6,818 مخالفة، وتحقيق معدل امتثال بلغ 90%.

وشهدت المدينة المنورة 8,437 عملية فحص مع رصد 1,318، مع وتسجيل معدل امتثال بنسبة 92%.

وأوضحت الهيئة، أن أبرز المخالفات المرصودة في مكة المكرمة، تضمنت مخالفات في الحافلات كتشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق، وعدم تجهيز الحافلة بالتجهيزات الفنية اللازمة، وتشغيل الحافلة دون الحصول على بطاقة التشغيل

بينما رصدت في الشاحنات تشغيل المركبة بدون بطاقة تشغيل، وعدم توفير وثيقة نقل للبضائع، وعدم توفر الحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة، فيما رصدت في سيارات الأجرة عدم الالتزام بالزي المعتمد أثناء أداء العمل، وإهمال الحالة الفنية للسيارة وصيانتها، إضافة إلى ممارسة النشاط دون الحصول على تصريح أو بطاقة تشغيل.

وكشفت الهيئة، أن أبرز المخالفات في الحافلات بالمدينة المنورة تمثلت في تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق، وعدم تجهيز الحافلة بأي من التجهيزات الفنية اللازمة، بالإضافة إلى تشغيل الحافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل.

واشتملت المخالفات في الشاحنات على تشغيل مركبة بدون بطاقة تشغيل، وعدم وجود وثيقة نقل للبضائع، وتشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق مهني أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة، وتضمنت مخالفات سيارات الأجرة على ممارسة النشاط دون الحصول على بطاقة التشغيل، وعدم العناية بالحالة الفنية للسيارة وصيانتها، وعدم التزام السائق بالزي المعتمد أثناء أداء العمل.