تقرير الهويش يحسم عقوبة كريستيانو رونالدو

كشفت بعض التقارير أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر بات مهدد بالإيقاف لمباراتين وتغريمه ماديا بعد طرده في ديربي الرياض.

وعنونت صحيفة الرياضية ، قائله أن تقرير الهويش يهدد بإيقاف رونالدو مباراتين، وأضافت، رفع الحكم محمد الهويش تقريره عن مباراة فريق الهلال الأول لكرة القدم ونظيره النصر، ضمن نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، فور انتهائها، وسجل فيه، ارتكاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأصفر، سلوكًا «مشينًا» بعد استخدامه الكوع «بقوةٍ مفرطةٍ» لضرب علي البليهي، مدافع الهلال.

وأوضحت، تعاقِب لائحة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم اللاعب مرتكب «السلوك المشين» بالإيقاف مباراتين، ودفع غرامة قدرها 20 ألف ريال.