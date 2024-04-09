نتنياهو: لن توقفنا قوة في العالم وسنقضي على حماس في رفح

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل ستكمل القضاء على كتائب “حماس” بما في ذلك تلك الموجودة في رفح، ولن يوقفها شيء.

وأضاف نتنياهو، إنه لا توجد قوة في العالم ستوقف إسرائيل عن القضاء على حماس، مشيرًا إلى أن هناك قوى كثيرة تحاول فعل ذلك لكن هذا لن يجدي نفعًا.

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وفي تصريح سابق لنتنياهو، قال إنه جرى تحديد موعد الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، الملجأ الأخير للفلسطينيين النازحين في قطاع غزة، الذي دمره الحرب.