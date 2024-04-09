طلب عاجل من الاتحاد قبل قمة الهلال

كشفت بعض التقارير الصحفية عن طلب نادي الاتحاد من المسئولين في اتحاد الكرة السعودي، باستثناء لاعبيهم المتواجدين بمعسكر المنتخب الأوليمبي، وعودتهم إلى الفريق من أجل الدفع بهم في مباراة النهائي ضد الهلال، يوم الخميس المقبل.

ويتواجد الخماسي “فيصل الغامدي، وأحمد الغامدي، زكريا هوساوي، وعوض الناشري، ومروان الصحفي”، مع منتخب السعودية الأوليمبي، والذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، بدولة قطر.

وكان اتحاد الكرة ، قد رفض طلب إدارة الاتحاد، بانضمام لاعبيه إلى معسكر المنتخب الأوليمبي بعد بطولة السوبر، إلا أن عبور الوحدة والوصول إلى نهائي البطولة، كان دافعا لتكرار الطلب.

ويرغب الاتحاد في الاستفادة بلاعبيه المتواجدين مع المنتخب الأوليمبي، خاصة أن المواجهة ضد الهلال، ستكون قوية وصعبة، في ظل الغيابات التي يعاني منها الفريق الجداوي.

ولعب منتخب السعودية الأوليمبي أولى مبارياته في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16 أبريل، ضد منتخب طاجيكستان.