كريم بنزيما يدخل التاريخ مع الاتحاد

أعلن الحساب الرسمي لكأس الدرعية للسوبر السعودي عن تحقيق الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق الاتحاد رقما قياسيا.

تقدم الاتحاد عبر الفرنسي كريم بنزيما في الثانية 55 من بداية اللقاء.

وقال الحساب الرسمي لكأس الدرعية للسوبر السعودي :” كريم بنزيما يسجل نفسه صاحب الهدف الأسرع في تاريخ بطولة كأس السوبر السعودي”.

تأهل فريق الاتحاد إلى نهائي بطولة كأس السوبر السعودي، بعد الفوز المثير على نظيره الوحدة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس، في الدور نصف النهائي من البطولة السعودية.

سجل كريم بنزيما للاتحاد سريعا في الدقيقة الأولى محرزًا أسرع هدف في تاريخ البطولة، فيما سجل عبدالرزاق حمدالله الهدف الثاني للعميد في الدقيقة 42 مستغلًا تمريرة رومارينو.

وقلص حسين العيسى النتيجة للوحدة في الدقيقة 90+7 لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1.