أمانة المدينة المنورة تنهي استعداداتها لاستقبال فعاليات عيد الفطر

أنهت أمانة منطقة المدينة المنورة استعداداتها في تهيئة الحدائق والمنتزهات العامة لاستقبال أهالي وزوار المدينة المنورة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأنجزت الفرق الميدانية أعمال صيانة الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء، وصيانة ألعاب الأطفال والمماشي الرياضية بالإضافة إلى شبكات الري وأعمدة الإنارة والجلسات العائلية ودورات المياه العامة ومواقف السيارات، بهدف تعزيز سلامتها وضمان استمرار أدائها الأمثل إضافة لمضاعفة فرق العمل والصيانة وفرق الطوارئ.

وكانت الأمانة قد وجهت كافة الإدارات ذات العلاقة بها على دعم المتنزهات وتوفير كافة الخدمات بها من حاويات للنفايات وفرق للنظافة للتسهيل على الزوار خلال الإجازة ومواكبة الإقبال المتوقع من الأهالي والزوار من خارج المدينة.