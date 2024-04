من الذي قتل الصحافيين؟!

د. ناهد باشطح إعلامية ومدربة في التشافي الذاتي، بدأت الصحافة عام 1985 وحصلت على ثلاث جوائز دولية في الإعلام

“الصحافة هي آلة يستحيل كسرها، وستعمل على هدم العالم القديم حتى يتسنى لها أن تنشئ عالماً جديداً” – فولتير –

لا شيء يمكن أن يقتل روح الصحافي الا تخلّفه عن التطوير، أقول ذلك والمشهد الإعلامي يفتقد الصحافيين ويزدهر بازدياد صنّاع المحتوى، فمنذ عام 2007 إلى عام 2010، انخفض معدل التوظيف في وظائف الصحافة التقليدية في الصحف بنسبة 26%؛ كما انخفض التوظيف في الدوريات بنسبة 16%، وبنسبة 11% في محطات الإذاعة والتلفزيون، وفقاً ل”مايك ماندل”، كبير الاستراتيجيين الاقتصاديين في معهد السياسة التقدمية.

والعالم العربي ليس بعيداً عن أزمة فقد الصحافيين لوظائفهم لا سيما وصحافة الذكاء الاصطناعي تلقى رواجاً في العالم.

نعود لما أعتبره تهديدًا حقيقيً لعمل الصحافيين أي صناعة المحتوى ، والتي نشأت قبل نشوء مواقع التواصل الإجتماعي بعقود، حيث أن أول محتوى موثق لأغراض التسويق والإعلام ظهر على يد اثنين هما “جون ديري” مجلة The Furrow و “بنجامين فرانكلين ” حين نشر محتوى للترويج لشركته للطباعة في عام 1972 ، ثم خبت صناعة المحتوى التسويقي بفعل سيطرة وسائل الإعلام والصحافة على المطبوعات في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي ، و مع ظهور أجهزة التلفزيون في المنزل، في الستينيات والسبعينيات بدأت صناعة المحتوى الإعلامي والتسويقي في الازدهار حتى أصبحت حالياً تلعب دورًا مهماً في العلاقة بين المستهلكين والعلامات التجاريّة حول العالم.

لكن ماهي العلاقة بين صناع المحتوى والصحافيين؟

ومن يلبي احتياجات الجمهور!!

ولماذا يتم الخلط بين صناعة المحتوى والصحافة؟

في رأيي أن نشر الأخبار، وتثقيف الجمهور، لم تعد وظيفة الصحافة فقط بل أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي تتكفل بنشر الأخبار التي ينتجها الصحافيون، كما أن تحوّل المؤسسات الإعلاميّة إلى الرقمنة ولّد احتياج الى انتاج محتوى جاذب للجمهور.

انما المعيار في نتاج الصحافي ان يقدم خبراً جديداً وتحليلاً يشرح الواقعَ بمختلف جوانبه، أو يثير بما يقدم من نتاج إشكالاً ثقافيّاً أو مجتمعيّاً، مهتم في كل ذلك بالصالح العام، اما المحتوى فيمكن لغير الصحفيّ إنتاجُه، كما يحدث في مواقع التواصل الاجتماعي.

ولئلا تطغى صناعة المحتوى التسويقي على صناعة الصحافة ،على الصحافيين ادراك الفرق بينهم وبين صناع المحتوى حتى لو كانت هناك نقاط التقاء بينهما في التواصل مع الجمهور ومهارة السرد ، فالهدف من الصحافة مختلف عن الهدف من صناعة المحتوى ، وأهدافهما وجمهورهما المستهدف ومتطلبات البحث والموضوعية أيضاً مختلفة.

