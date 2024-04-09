من الذي قتل الصحافيين؟!

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  • 10 - 27
    أبريل - أبريل

    مهرجان سماء العلا 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 24
    أبريل - أبريل

    المعرض الدولي للمنتجات التجارية

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

    DAYS
  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

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  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

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  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

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فريق التحرير

9 أبريل 2024

من الذي قتل الصحافيين؟!

مقالات الرأي
من الذي قتل الصحافيين؟!

د. ناهد باشطح

إعلامية ومدربة في التشافي الذاتي، بدأت الصحافة عام 1985 وحصلت على ثلاث جوائز دولية في الإعلام

“الصحافة هي آلة يستحيل كسرها، وستعمل على هدم العالم القديم حتى يتسنى لها أن تنشئ عالماً جديداً” – فولتير –

لا شيء يمكن أن يقتل روح الصحافي الا تخلّفه عن التطوير، أقول ذلك والمشهد الإعلامي يفتقد الصحافيين ويزدهر بازدياد صنّاع المحتوى، فمنذ عام 2007 إلى عام 2010، انخفض معدل التوظيف في وظائف الصحافة التقليدية في الصحف بنسبة 26%؛ كما انخفض التوظيف في الدوريات بنسبة 16%، وبنسبة 11% في محطات الإذاعة والتلفزيون، وفقاً ل”مايك ماندل”، كبير الاستراتيجيين الاقتصاديين في معهد السياسة التقدمية.

والعالم العربي ليس بعيداً عن أزمة فقد الصحافيين لوظائفهم لا سيما وصحافة الذكاء الاصطناعي تلقى رواجاً في العالم.

نعود لما أعتبره تهديدًا حقيقيً لعمل الصحافيين أي صناعة المحتوى ، والتي نشأت قبل نشوء مواقع التواصل الإجتماعي بعقود، حيث أن أول محتوى موثق لأغراض التسويق والإعلام ظهر على يد اثنين هما “جون ديري” مجلة The Furrow و “بنجامين فرانكلين ” حين نشر محتوى للترويج لشركته للطباعة في عام 1972 ، ثم خبت صناعة المحتوى التسويقي بفعل سيطرة وسائل الإعلام والصحافة على المطبوعات في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي ، و مع ظهور أجهزة التلفزيون في المنزل، في الستينيات والسبعينيات بدأت صناعة المحتوى الإعلامي والتسويقي في الازدهار حتى أصبحت حالياً تلعب دورًا مهماً في العلاقة بين المستهلكين والعلامات التجاريّة حول العالم.

لكن ماهي العلاقة بين صناع المحتوى والصحافيين؟
ومن يلبي احتياجات الجمهور!!
ولماذا يتم الخلط بين صناعة المحتوى والصحافة؟

في رأيي أن نشر الأخبار، وتثقيف الجمهور، لم تعد وظيفة الصحافة فقط بل أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي تتكفل بنشر الأخبار التي ينتجها الصحافيون، كما أن تحوّل المؤسسات الإعلاميّة إلى الرقمنة ولّد احتياج الى انتاج محتوى جاذب للجمهور.

انما المعيار في نتاج الصحافي ان يقدم خبراً جديداً وتحليلاً يشرح الواقعَ بمختلف جوانبه، أو يثير بما يقدم من نتاج إشكالاً ثقافيّاً أو مجتمعيّاً، مهتم في كل ذلك بالصالح العام، اما المحتوى فيمكن لغير الصحفيّ إنتاجُه، كما يحدث في مواقع التواصل الاجتماعي.

ولئلا تطغى صناعة المحتوى التسويقي على صناعة الصحافة ،على الصحافيين ادراك الفرق بينهم وبين صناع المحتوى حتى لو كانت هناك نقاط التقاء بينهما في التواصل مع الجمهور ومهارة السرد ، فالهدف من الصحافة مختلف عن الهدف من صناعة المحتوى ، وأهدافهما وجمهورهما المستهدف ومتطلبات البحث والموضوعية أيضاً مختلفة.
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المصادر:
* Is it Content or Journalism Jul 20 2019، Bill Momary
* Jana Hanna ،تاريخ صناعة المحتوى الإعلامي ومستقبله، 19 ديسمبر 2022
* زيد صافي، هل قَتَلَ صُنّاعُ المحتوى الصحفيين؟ 26 يوليو 2023، موقع متراس

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