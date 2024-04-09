خادم الحرمين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1445هـ.

وهنأ خادم الحرمين الشريفين، الشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية، بعيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن الله عز وجل أنعم على المملكة بنعم كثيرة منها نعمة اجتماع الكلمة ووحدة الصف وشرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وتابع الملك سلمان: “نحمد الله تعالى الذي من على ملايين المعتمرين في شهر رمضان بأداء مناسك العمرة بسهولة ويسر بفضل الله ثم بالجهود المتواصلة التي بذلتها قطاعات الدولة لخدمة ضيوف الرحمن تسهيلا لأداء عباداتهم، والقيام بنسكهم”.

وأوضح خادم الحرمين الشريفين: “إننا إذ نستقبل عيد الفطر هذا العام لنؤكد ضرورة وقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني وتوفير ممرات إنسانية وإغاثية آمنة وإنهاء معاناته”.