ريال مدريد بالقوة الضاربة أمام مانشستر سيتي

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تشكيل الفريق لمواجهة نظيره مانشستر سيتي في لقاء ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والتي تقام على استاد سانتياجو برنابيو في المباراة التي تنطلق في تمام التاسعة مساءً.

وأتى تشكيل ريال مدريد مكونًا من:

في حراسة المرمى: لونين.

في خط الدفاع: كارفاخال – روديجير – تشواميني – ميندي.

في خط الوسط: كروس – كامافينجا – فالفيردي – رودريجو.

في خط الهجوم: بيلينجهام – فينيسيوس.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء المجموعة التالية: كيبا – فران – ميليتاو – ناتشو – مودريتش – خوسيلو – لوكاس فاسكيز – سيبايوس – فران جارسيا – براهيم دياز – أردا جولر.

يذكر أن المباراة نفذت تذاكرها كاملة لتكون المدرجات كاملة العدد مع العلم أن إدارة الريال طالب من الاتحاد الأوروبي بالسماح لهم بغلق سقف الاستاد لزيادة تأثير الصخب الجماهيري وهو ما وافق عليه ويفا لتنتظرنا أجواء خيالية في مباراة اليوم.