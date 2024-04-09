من توكلنا إلى نسك.. تطبيقات سعودية سهلت رحلة الحج والعمرة

الوئام – خاص

تتبنى السعودية أحدث التقنيات لتحسين وتسهيل جميع جوانب رحلة الحج والعمرة، سواء في التنظيم والإدارة أو في تقديم الخدمات اللوجستية والإرشادية، لتعزيز تجربة ضيوف الرحمن وتسهيل أداء النسك ليعودوا لبلادهم وهم يحملون ذكرى عطرة على كافة المستويات.

كما يتمثل الهدف من تسخير التكنولوجيا في خلق تجربة أكثر سلاسة وراحة للحجاج، مع توفير البيانات والمعلومات اللازمة بشكل دقيق وفعال.

تطوير الخدمات الرقمية

وأسهمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” في توفير الحلول الذكية وتطوير الخدمات الرقمية الآمنة لدعم أعمال الجهات الحكومية المسؤولة عن خدمة ضيوف الحرمين الشريفين، خاصة خلال موسم العمرة.

ونظمت الهيئة أيضًا أبحاثًا في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي لتعزيز خدمة الحرمين الشريفين، بناءً على دورها في توفير البنية التحتية التقنية والقدرات الاستشرافية وتعزيزها بالابتكار المستمر في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير الكوادر الوطنية تقنيًا في هذا المجال.

تكامل كافة القطاعات

وتهدف “سدايا” من خلال هذه الجهود إلى تحقيق التكامل مع القطاعات الحكومية المعنية بخدمة ضيوف الحرمين الشريفين، بهدف تقديم أفضل الخدمات لهم وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تسعى لتحسين خدمة الحجاج والمعتمرين ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وذلك كجزء من رؤية السعودية 2030.

وتأتي هذه الجهود في سياق توجيهات ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الذي يشدد على أهمية توفير وسائل تعزز استخدام تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي وتعزيز نموهما لخدمة البشرية.

تطبيق توكلنا متعدد اللغات

وقامت “سدايا” بتيسير خدمات عدة لقاصدي الحرمين الشريفين من خلال تطبيق توكلنا بسبع لغات، مما يتيح للمستخدمين في 77 دولة حول العالم الوصل إليها.

وتشمل هذه الخدمات إصدار تصاريح العمرة والزيارة حجز موعد لزيارة الروضة الشريفة ومعرفة حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتحديد اتجاه القبلة ومواقيت الصلاة، بالإضافة إلى خدمات الصحة مثل “أسعفني” ونداء الاستغاثة.

إدارة الحشود

وتعمل “سدايا” على رفع مستوى الخدمات للمعتمرين والمصلين في الحرمين الشريفين بالتعاون مع الجهات المسؤولة، مما يشمل إدارة الحشود والمتابعة وضمان انسيابية دخول المعتمرين والمصلين، بالإضافة إلى توفير بنية رقمية متقدمة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، وتهيئة مواقع ونقاط فرز في العاصمة المقدسة لتسهيل خدمة قاصدي المسجد الحرام خلال موسم العمرة.

منصة بصير

كما تقدم سدايا من خلال منصة بصير التي يشرف عليها فريق وطني متخصص في الذكاء الاصطناعي أربعة منتجات تقنية، تم تطويرها باستخدام خوارزميات وطنية، لتنظيم الحشود في المسجد الحرام وإدارة وضبط انسيابية الحركة وفقًا للطاقة الاستيعابية في كل موقع.

كما تقدم منصة بصير لوحات بيانات تحليلية متقدمة، تمكن من تحليل الوضع العام في كل موقع وفقًا لمؤشرات محددة.

تشمل أعمال “سدايا” في المنافذ تنفيذ اختبارات دورية لدوائر الاتصال والأنظمة الحدودية الرئيسية والاحتياطية، وترقية الأنظمة التشغيلية وتدريب مستخدمي أنظمة “سدايا”، وتنفيذ الصيانة الوقائية للمعدات والأجهزة قبل وأثناء وبعد موسم العمرة، بالإضافة إلى رصد الملاحظات وتحليلها للتطوير وتقديم الدعم التقني على مدار الساعة.

تطبيق نسك

وتم إطلاق منصة “نسك” للحج والعمرة كمبادرة رقمية رائدة من السعودية بهدف تسهيل إجراءات الحج والعمرة وتمكين مختلف الفئات من زيارة بيت الله الحرام.

وانطلقت المنصة في نهاية سبتمبر 2022، وتمكنت من توفير الخدمات للمعتمرين والزوار من العديد من دول العالم، لتسهيل أداء مناسك الحج والعمرة بكل يسر وسهولة.

كما تقدم منصة نسك حاليًا باقات مميزة تسهل سفر المعتمرين والزوار لأداء مناسك العمرة بأسعار جذابة، وتتجاوز دور المنصة تسهيل إجراءات الحج والعمرة لتشمل خدمات إضافية أيضًا.