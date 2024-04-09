من توكلنا إلى نسك.. تطبيقات سعودية سهلت رحلة الحج والعمرة

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  • 10 - 27
    أبريل - أبريل

    مهرجان سماء العلا 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 24
    أبريل - أبريل

    المعرض الدولي للمنتجات التجارية

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

    DAYS
  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

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  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

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  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

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  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

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فريق التحرير

9 أبريل 2024

من توكلنا إلى نسك.. تطبيقات سعودية سهلت رحلة الحج والعمرة

تقارير خاصة
من توكلنا إلى نسك.. تطبيقات سعودية سهلت رحلة الحج والعمرة

الوئام – خاص

تتبنى السعودية أحدث التقنيات لتحسين وتسهيل جميع جوانب رحلة الحج والعمرة، سواء في التنظيم والإدارة أو في تقديم الخدمات اللوجستية والإرشادية، لتعزيز تجربة ضيوف الرحمن وتسهيل أداء النسك ليعودوا لبلادهم وهم يحملون ذكرى عطرة على كافة المستويات.

كما يتمثل الهدف من تسخير التكنولوجيا في خلق تجربة أكثر سلاسة وراحة للحجاج، مع توفير البيانات والمعلومات اللازمة بشكل دقيق وفعال.

تطوير الخدمات الرقمية

وأسهمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” في توفير الحلول الذكية وتطوير الخدمات الرقمية الآمنة لدعم أعمال الجهات الحكومية المسؤولة عن خدمة ضيوف الحرمين الشريفين، خاصة خلال موسم العمرة.

 

ونظمت الهيئة أيضًا أبحاثًا في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي لتعزيز خدمة الحرمين الشريفين، بناءً على دورها في توفير البنية التحتية التقنية والقدرات الاستشرافية وتعزيزها بالابتكار المستمر في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير الكوادر الوطنية تقنيًا في هذا المجال.

تكامل كافة القطاعات

وتهدف “سدايا” من خلال هذه الجهود إلى تحقيق التكامل مع القطاعات الحكومية المعنية بخدمة ضيوف الحرمين الشريفين، بهدف تقديم أفضل الخدمات لهم وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تسعى لتحسين خدمة الحجاج والمعتمرين ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وذلك كجزء من رؤية السعودية 2030.

وتأتي هذه الجهود في سياق توجيهات ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الذي يشدد على أهمية توفير وسائل تعزز استخدام تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي وتعزيز نموهما لخدمة البشرية.

تطبيق توكلنا متعدد اللغات

وقامت “سدايا” بتيسير خدمات عدة لقاصدي الحرمين الشريفين من خلال تطبيق توكلنا بسبع لغات، مما يتيح للمستخدمين في 77 دولة حول العالم الوصل إليها.

وتشمل هذه الخدمات إصدار تصاريح العمرة والزيارة حجز موعد لزيارة الروضة الشريفة ومعرفة حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتحديد اتجاه القبلة ومواقيت الصلاة، بالإضافة إلى خدمات الصحة مثل “أسعفني” ونداء الاستغاثة.

إدارة الحشود

وتعمل “سدايا” على رفع مستوى الخدمات للمعتمرين والمصلين في الحرمين الشريفين بالتعاون مع الجهات المسؤولة، مما يشمل إدارة الحشود والمتابعة وضمان انسيابية دخول المعتمرين والمصلين، بالإضافة إلى توفير بنية رقمية متقدمة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، وتهيئة مواقع ونقاط فرز في العاصمة المقدسة لتسهيل خدمة قاصدي المسجد الحرام خلال موسم العمرة.

@qasura.ksa

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منصة بصير

كما تقدم سدايا من خلال منصة بصير التي يشرف عليها فريق وطني متخصص في الذكاء الاصطناعي أربعة منتجات تقنية، تم تطويرها باستخدام خوارزميات وطنية، لتنظيم الحشود في المسجد الحرام وإدارة وضبط انسيابية الحركة وفقًا للطاقة الاستيعابية في كل موقع.

كما تقدم منصة بصير لوحات بيانات تحليلية متقدمة، تمكن من تحليل الوضع العام في كل موقع وفقًا لمؤشرات محددة.

تشمل أعمال “سدايا” في المنافذ تنفيذ اختبارات دورية لدوائر الاتصال والأنظمة الحدودية الرئيسية والاحتياطية، وترقية الأنظمة التشغيلية وتدريب مستخدمي أنظمة “سدايا”، وتنفيذ الصيانة الوقائية للمعدات والأجهزة قبل وأثناء وبعد موسم العمرة، بالإضافة إلى رصد الملاحظات وتحليلها للتطوير وتقديم الدعم التقني على مدار الساعة.

تطبيق نسك

وتم إطلاق منصة “نسك” للحج والعمرة كمبادرة رقمية رائدة من السعودية بهدف تسهيل إجراءات الحج والعمرة وتمكين مختلف الفئات من زيارة بيت الله الحرام.

وانطلقت المنصة في نهاية سبتمبر 2022، وتمكنت من توفير الخدمات للمعتمرين والزوار من العديد من دول العالم، لتسهيل أداء مناسك الحج والعمرة بكل يسر وسهولة.

كما تقدم منصة نسك حاليًا باقات مميزة تسهل سفر المعتمرين والزوار لأداء مناسك العمرة بأسعار جذابة، وتتجاوز دور المنصة تسهيل إجراءات الحج والعمرة لتشمل خدمات إضافية أيضًا.

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