سياسي لبناني لـ”الوئام”: جريمة قتل باسكال سليمان تهدف لرفع منسوب عدم المساءلة

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  • 10 - 27
    أبريل - أبريل

    مهرجان سماء العلا 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 24
    أبريل - أبريل

    المعرض الدولي للمنتجات التجارية

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

    DAYS
  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
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    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
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    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

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  • 10 - 11
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    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

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    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
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    معرض الميـاه العالمي

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  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

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  • 24 - 26
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  • 24 - 26
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    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

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فريق التحرير

9 أبريل 2024

سياسي لبناني لـ”الوئام”: جريمة قتل باسكال سليمان تهدف لرفع منسوب عدم المساءلة

دوليات
سياسي لبناني لـ”الوئام”: جريمة قتل باسكال سليمان تهدف لرفع منسوب عدم المساءلة

الوئام – خاص

جدل يتجدَّد وتوترات تتصاعَد داخل لبنان، جرّاء واقعة خطف وقتل باسكال سليمان، منسّق قضاء جبيل في حزب “القوات اللبنانية”.

تعليقا على الأمر، يقول طارق أبوزينب، المحلل السياسي اللبناني المهتمّ بالشأن العربي والخليجي: “خطف باسكال سليمان، منسّق حزب القوات اللبنانيّة، ليس تفصيلا بسيطا، خاصةً أنه ليست لديه خلافات شخصيّة مع أحد، وهو أبٌ لثلاثة أولاد صغار في السنّ، كما أن ما مِن أحدٍ يتجرّأ على القيام بهذا العمل الإرهابي الفردي في هذا التوقيت الدقيق الذي يمر به لبنان”.

ويضيف طارق أبوزينب، في حديث خاص لـ”الوئام”، أنّ “حزب القوات اللبنانيّة تجنّب اتّهام أحد، ولم يتسرّع في إطلاق مواقف، مكتفيا ببيان دعا فيه إلى الإقفال في منطقة جبيل، في وقتٍ بقيت اتصالات القيادات السياسيّة والأمنيّة بعيدة عن الإعلام لمعرفة مَن قام بهذا العمل المستهجن والمرفوض والمستنكر”.

ويُتابع السياسي اللبناني: “لكن السؤال الذي يفرض نفسه أيضا هو: مَن له مصلحة في تحريك الشارع اللبناني ورفع منسوب التوتّر؟ فهذا هو دور القوى الأمنيّة لمعرفة ما يحاك مِن مؤامرات للبنان، كما أُثني على دور الجيش اللبناني الذي وضع جهدا كبيرا للكشف عن مصير باسكال سليمان وتحديد الجهة الخاطفة لتحرير المخطوف”.

ويستكمل أبوزينب قائلا: “مع الأسف، يسود حال من التوتر والتحريض العالي في الشارع اللبناني على خلفية خطف باسكال سليمان، فيجب على الجميع الانتباه وعدم الانجرار وراء التحريض والانفعالات، ويجب تفويت الفرصة على المصطادين بالماء العكر، علما بأنّ الحكومة اللبنانية لا تحظى بثقة كاملة من معظم اللبنانيين، خاصة أنها قصّرت في كشف قاتلي المفكّر اللبناني لقمان سليم والناشط السياسي إلياس الحصروني”.

ويستطرد المهتمّ بالشأن العربي والخليجي: “مَن نفّذ عملية الخطف والقتل والإعدام ونقل جثة المغدور ‫باسكال سليمان‬، إلى ‫سوريا‬، من دون أي معوّقات أو حتى مساءلة؟! ولم يتكلّف الخاطفون عناء نقل جثة إلى دولة مجاورة، إذًا الدافع السرقة أو طلب فدية، لذلك لا يجب أن تمر الجريمة دون التوقّف عندها من حيث الأهداف والنتائج وبالشكل والمضمون، إذ إن الجريمة الكاملة هي التي تُنفّذ في ظروف وتوقيت معيّن، كما تهدف إلى إطلاق رسائل في اتجاهات محدّدة، وهذه الجريمة هدفها ترسيخ ثقافة الخوف في المجتمع اللبناني ورفع منسوب عدم المساءلة”.

يختتم أبوزينب حديثه قائلا: “يجب أن تضع الحكومة اللبنانية حدّا للانفلات الأمني، والعمل لترسيخ الاستقرار والأمن، كي لا تتكرّر واقعة باسكال سليمان”.

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