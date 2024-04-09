بـ250 أغنية يومية.. إطلاق إذاعة “الخزامى” المتخصصة في الأغنية السعودية والخليجية

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون عن طلق إذاعة “الخزامى” متخصصة في الأغنية السعودية والخليجية الطربية.

تهدف القناة الجديدة إلى تعزيز المشهد الفني المحلي، وتقديم منصة إعلامية شابة لتمثيل الشباب وإتاحة الفرضة لهم لتقديم مواهبهم وإبداعاتهم للجمهور.

إذاعتنا تجمع كبار الفنانين على مدار الساعة .. اسمع وانطرب 💜🎼#موجة_خزامى .. الليلة 12:00 ص ترددات #إذاعة_خزامى:

الرياض fm 101.5

جدة fm 95.3 pic.twitter.com/b7QgYes297 — إذاعة خزامى (@Khuzama_Radio) April 9, 2024

ومن المقرر أن تبث قناة “الخزامى” أكتر من 250 أغنية يوميًا من الأغاني الطربية والشعبية بما في ذلك الكلاسيكيات والجلسات الغنائية والحفلات.