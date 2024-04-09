مختص تغذية: لا قيود في أكلات العيد إلا على أصحاب الأمراض

قال المختص في التغذية، د. إبراهيم العريفي، إنه لا توجد قيود على تناول الوجبات في فترة العيد.

وأضاف “العريفي”، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”: “عادة في الأعياد يشارك الناس الأفراح والمأكولات فيما بينهم وهذا غير ممنوع، إلا أنه لا تجامل الناس في الأكل على حساب صحتك في أكلات العيد”.

ونصح “العريفي” بأن يلتزم أصحاب الأمراض بالقيود التي تفرضها عليهم حالاتهم الصحية فقط.