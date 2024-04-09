هيئة الترفيه تضيء سماء السعودية بالألعاب النارية في احتفالات عيد الفطر

حددت الهيئة العامة للترفيه (GEA) مناطق انطلاق الألعاب النارية في أول أيام عيد الفطر المبارك، ضمن فعاليات العيد 2024، لتنير سماء جميع مناطق السعودية وتضيء ألوانها في أنحاء مختلفة من المدن، وتنشر الفرح بمناسبة العيد السعيد.

وشملت المناطق التي حددتها الهيئة للاستمتاع بمشاهدة الألعاب النارية عند الساعة التاسعة مساءً، كلًا من مدينة الرياض في منطقة سكوير في بوليفارد سيتي، ومدينة الخبر في برج المياه الواقع في الكورنيش، ومدينة جدة في البروميناد، والتي ستستمر عروض الألعاب النارية فيها لمدة يومين.

كما سيستمتع أهالي مدينة حائل بمناظر الألعاب النارية خلف منتزه السلام، فيما يترقبها أهالي المدينة المنورة مقابل العالية مول، وأهالي تبوك بوادي الضبعان، إضافةً إلى إطلاق الألعاب النارية في الحدود الشمالية في أرض خلف برج عرعر، وتتخذ الألعاب النارية في بريدة من منتزه الملك عبدالله الوطني مقرًّا لاستقبال جمهورها، فيما ينتظر أهالي مدينة الباحة انطلاق الألعاب النارية من منتزه الأمير حسام، وفي مدينة جازان بممشى الكورنيش الشمالي، وفي نجران بجوار مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية.

بينما تنطلق الألعاب النارية في مدينة أبها بمنطقة سماء أبها، ومن المقرر أن يشاهد أهالي الجوف الألعاب النارية خلف مركز الملك سلمان الحضاري.