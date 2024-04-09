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فريق التحرير

9 أبريل 2024

خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ: مارس 2024 هو الشهر العاشر على التوالي لتحطيم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة

منوعات
خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ: مارس 2024 هو الشهر العاشر على التوالي لتحطيم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة

سجلت درجات الحرارة في مارس أعلى مستوياتها على الإطلاق في تاريخ البشرية، ما أدى إلى استمرار سلسلة الأرقام القياسية لدرجات الحرارة العالمية التي بدأت في يونيو 2023.

وأفادت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ بأن مارس 2024 شهد استمرارًا لهذه السلسلة، حيث حطم الشهر العاشر على التوالي الرقم القياسي لدرجات حرارة الهواء وسطح المحيط.

وقالت سامانثا بورغيس في بيان: “يُعَدّ هذا أحدث دليل على أن مناخ الأرض يدخل منطقة غير معروفة”.

وبلغ متوسط درجة حرارة الهواء السطحي في مارس 14.14 درجة مئوية، وهو ما يزيد بـ 0.1 درجة مئوية عن المستوى السابق القياسي في مارس 2016، ويزيد بـ 1.68 درجة مئوية عن درجات الحرارة في فترة ما قبل الصناعة، وفقًا للنشرة الجوية الأخيرة لكوبرنيكوس.

وخلال الأشهر الـ 12 الماضية، ارتفع متوسط درجات الحرارة العالمية 1.58 درجة مئوية فوق متوسط الفترة من 1850 إلى 1900، وهي الفترة التي يُعتَمَدُ فيها مستويات ما قبل الصناعة.

وتعهدت الدول جماعيًا بالعمل على تحديد ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية فوق متوسط ما قبل الصناعة.

ومع كل عام يُحطَم فيه الرقم القياسي، يزداد احتمال تجاوز هذا الهدف، على الرغم من أن الهدف يعتمد على المتوسط طويل الأجل. وتزامن الارتفاع غير المسبوق لدرجات الحرارة في عامي 2023 و 2024 مع ظواهر مناخية قلقة، بدءًا من موجات الحر البحرية الشديدة إلى ذوبان الأنهار الجليدية بشكل متسارع وظهور الأعاصير المدارية العنيفة.

وتُعتَبر انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن النشاط البشري هي المسؤولة الرئيسية عن ارتفاع درجات الحرارة العالمية.
وجزئيًا، كان ارتفاع درجات الحرارة الحالي القياسي ناجمًا عن ظاهرة النينيو، وهي نمط طقس طبيعي يؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة سطح المحيط الهادئ عن المعدل.

ومن الممكن أن تلعب القواعد العالمية التي تم وضعها في عام 2020 لتقليل تلوث الهواء من قبل السفن دورًا في هذا الصدد، حيث يُعَتَقَد أن الهواء الملوث يُساعِد على تبريد الأرض عن طريق تعكس المزيد من ضوء الشمس والحرارة إلى الخارج من الغلاف الجوي.

وعلى الرغم من أن تقليل انبعاثات الهواء الملوث يُحسِّن جودة الهواء، إلا أنه يزيد من كمية الحرارة التي تدخل الغلاف الجوي.

وتُعتَبر إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي الخطوة الوحيدة طويلة الأجل لوقف تغير المناخ، حسبما يُؤكِدُ العلماء. وقالت بورغيس: “يتطلب إيقاف المزيد من الاحترار تخفيضات سريعة في انبعاثات الغازات الدفيئة”.

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