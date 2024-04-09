تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد قبل “كلاسيكو السوبر”

يتواجه الهلال والاتحاد، مساء الخميس المقبل، في نهائي كأس السوبر السعودي 2024، على استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

تأهل الهلال بعد فوزه على النصر 2-1، بينما تأهل الاتحاد بفوزه على الوحدة بنفس النتيجة.

يشارك الهلال في كأس السوبر بصفته بطلًا لكأس الملك 2023.

يتواجد الاتحاد في البطولة بعدما حقق لقب دوري روشن السعودي في الموسم الماضي.

الهلال يُهيمن على مواجهات الفريقين

منذ بداية تاريخ مبارياتهم في العاشر من يناير 1964، تقابل الهلال والاتحاد في 150 مباراة رسمية، حيث فاز الهلال في 65 مباراة وفاز الاتحاد في 50 مباراة، وانتهت 35 مباراة بالتعادل.

لم يخسر الهلال أي مباراة أمام الاتحاد في آخر 9 مواجهات، فاز في 8 وتعادل في 1.

آخر انتصار للاتحاد على الهلال كان في موسم 2020-2021 بنتيجة 2-0 في الدوري السعودي.

في الموسم الحالي، فاز الهلال على الاتحاد في الدوري بنتيجة (4-3) و(3-1)، وفاز عليه في دوري أبطال آسيا ذهاباً وإياباً بنتيجة 2-0.

يطمح الهلال لفرض سيطرته على الكلاسيكو، بينما يسعى الاتحاد لكسر هيمنة الهلال وتحقيق لقب كأس السوبر.