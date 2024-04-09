5 نصائح للتعامل مع مواقف الرفض في حياتك

التعرض للرفض والتعامل معه شيء يمر به البشر في حياتهم من وقت لآخر، لكنه يُمكن التعامل معه بفهمه وفهم مراحله وكيفية التغلب عليه، وفق ما يشير إليه موقع “Health Shots“.

فما هو الرفض؟

الرفض قد يظهر بأشكال متعددة – يمكن أن يكون في العلاقات، العمل، التمييز العرقي، أو حتى الرفض الذاتي. وتترافق هذه التجارب مع مشاعر مثل الحزن والإحباط والشك في الذات، إذ يمكن أن يؤدي الرفض إلى التساؤل عن قيمتنا وإثارة الشك في أنفسنا.

مراحل التعامل مع الرفض

1. الإنكار: نميل لتجاهل الرفض في المرحلة الأولى، نعيش في حالة من الإنكار، ونحاول تجاهل الواقع.

2. الغضب: يتبع الإنكار مرحلة من الغضب، حيث نشعر بالغضب تجاه الوضع الذي يعكس الرفض.

3. المساومة: نحاول في هذه المرحلة تحميل أنفسنا المسؤولية عن الوضع، ونبقى متمسكين بالماضي.

4. الاكتئاب: تكون هذه المرحلة صعبة، حيث ندرك أن الأمور لن تتغير، وقد نشعر بالحزن العميق.

5. القبول: في النهاية، نصل إلى قبول الوضع ونبدأ في التحرك نحو المضي قدماً.

كيف تتعامل مع الرفض بشكل صحيح؟

– كن لطيفًا مع نفسك: تذكر أن الرفض ليس انتكاسة شخصية، وتعامل مع نفسك بالتعاطف والرحمة.

– عبر عن مشاعرك: اسمح لنفسك بالبوح بمشاعرك، سواء عن طريق الكتابة أو الفن أو الحديث مع أحبائك.

– اعتمد على الدعم الاجتماعي: لا تتردد في طلب المساعدة من الأصدقاء أو الأقارب، وإذا لزم الأمر، استشر محترفًا.

– استكشف الهوايات والأنشطة الإيجابية: ابحث عن أنشطة تسعدك وترفع معنوياتك، سواء كانت فنية أو رياضية أو اجتماعية.

– حدد أهدافًا جديدة: تحديد الأهداف الجديدة والبدء في العمل نحوها يساعدك في التركيز على المستقبل بدلًا من الماضي.

كل شخص يتعامل مع الرفض بطريقته الخاصة، لذا الأمر المهم هو البحث عن الاستراتيجيات التي تناسبك للتغلب على هذه التحديات. إذا شعرت بالضغط العاطفي، لا تتردد في طلب المساعدة من المحترفين في مجال الصحة العقلية.