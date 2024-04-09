تعادل مثير بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي أبطال أوروبا

انتهت قمة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3 على ملعب “سانتياغو بيرنابيو” في العاصمة الإسبانية مدريد.

افتتح مانشستر سيتي التسجيل في الدقيقة الثانية من ركلة حرة نفذها بيرناردو سيلفا، لكن سرعان ما أدرك ريال مدريد التعادل في الدقيقة 12 بفضل خطأ من روبين دياز الذي حول تسديدة إدواردو كامافينغا في مرمى فريقه.

وتقدم النادي الملكي بالنتيجة في الدقيقة 14 عن طريق رودريغو، لكن سيتي عاد بقوة في الشوط الثاني ليُعدل النتيجة عبر فيل فودين قبل أن يسجل يوسكو غرافيول هدف التقدم في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 79، نجح البديل لوكا مودريتش في صناعة هدف التعادل لفينيسيوس جونيور بعد تمريرة رائعة انتهت بتسديدة قوية من فيديريكو فالفيردي.

ويُنتظر أن تُقام مباراة الإياب يوم الأربعاء 17 أبريل الجاري على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر، حيث ستكون حاسمة لتحديد الفريق المتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.