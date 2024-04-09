تعادل مثير بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي أبطال أوروبا

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    أبريل - أبريل

    مهرجان سماء العلا 2024

    8:AM -11:45PM
  • 11
    أبريل

    حفلات العيد.. موضي الشمراني ودحوم الطلاسي

  • 11
    أبريل

    حفلات العيد.. ماجد المهندس

  • 12
    أبريل

    حفلات العيد.. عبادي الجوهر وزينة والمستريح

  • 12
    أبريل

    حفلات العيد.. خالد عبدالرحمن ونواف الجبرتي

  • 13
    أبريل

    حفلات العيد.. مي فاروق ونواف الجبرتي

  • 21 - 24
    أبريل - أبريل

    المعرض الدولي للمنتجات التجارية

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

    DAYS
  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
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    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
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    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

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    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

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  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

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  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

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  • 24 - 26
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    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

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    أكتوبر - أكتوبر

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  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

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  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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    نوفمبر - نوفمبر

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فريق التحرير

10 أبريل 2024

تعادل مثير بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي أبطال أوروبا

رياضة
تعادل مثير بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي أبطال أوروبا

انتهت قمة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3 على ملعب “سانتياغو بيرنابيو” في العاصمة الإسبانية مدريد.

افتتح مانشستر سيتي التسجيل في الدقيقة الثانية من ركلة حرة نفذها بيرناردو سيلفا، لكن سرعان ما أدرك ريال مدريد التعادل في الدقيقة 12 بفضل خطأ من روبين دياز الذي حول تسديدة إدواردو كامافينغا في مرمى فريقه.

وتقدم النادي الملكي بالنتيجة في الدقيقة 14 عن طريق رودريغو، لكن سيتي عاد بقوة في الشوط الثاني ليُعدل النتيجة عبر فيل فودين قبل أن يسجل يوسكو غرافيول هدف التقدم في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 79، نجح البديل لوكا مودريتش في صناعة هدف التعادل لفينيسيوس جونيور بعد تمريرة رائعة انتهت بتسديدة قوية من فيديريكو فالفيردي.

ويُنتظر أن تُقام مباراة الإياب يوم الأربعاء 17 أبريل الجاري على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر، حيث ستكون حاسمة لتحديد الفريق المتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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