إيلون ماسك يشارك متابعيه فيديو لكسوف الشمس من الفضاء

شارك الملياردير إيلون ماسك مقطع فيديو لكسوف الشمس، تم تصويره بواسطة القمر الصناعي “ستارلينك” التابع لشركة الطيران “سبيس إكس” التي يمتلكها “ماسك” من مدار الأرض.

في الفيديو الذي تبلغ مدته 21 ثانية، شوهد ظل القمر يتحرك على الأرض في منطقة الكسوف بالأمريكيتين.

حدث كسوف الشمس الكلي أول من أمس الإثنين كسوفا كليا للشمس، لمدة بلغت 4 دقائق و28 ثانية على طول مسار يبلغ عرضه 185 كيلومترًا وطوله 16000 كيلومتر، مرورًا عبر المكسيك والولايات المتحدة وكندا، حيث غطى القمر الشمس بالكامل، وأظلمت السماء في مناطق مروره.

وكان “ماسك” من بين ملايين الأمريكيين الشماليين الذين شهدوا أول كسوف كلي للشمس يظلم القارة منذ سبع سنوات. وكتب مع هذا الكسوف الأخير عبر “إكس”: “كان من الرائع رؤية الكسوف من أوستن. قبل 27 عامًا من حدوث ذلك هنا مرة أخرى”.

Was cool to see the eclipse from Austin. ~27 years before it happens here again. pic.twitter.com/lYNfBIyjb5

— Elon Musk (@elonmusk) April 8, 2024