إيلون ماسك يشارك متابعيه فيديو لكسوف الشمس من الفضاء

شارك الملياردير إيلون ماسك مقطع فيديو لكسوف الشمس، تم تصويره بواسطة القمر الصناعي “ستارلينك” التابع لشركة الطيران “سبيس إكس” التي يمتلكها “ماسك” من مدار الأرض.

في الفيديو الذي تبلغ مدته 21 ثانية، شوهد ظل القمر يتحرك على الأرض في منطقة الكسوف بالأمريكيتين.

View of the eclipse from orbit

pic.twitter.com/2jQGNhPf2v — Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2024

حدث كسوف الشمس الكلي أول من أمس الإثنين كسوفا كليا للشمس، لمدة بلغت 4 دقائق و28 ثانية على طول مسار يبلغ عرضه 185 كيلومترًا وطوله 16000 كيلومتر، مرورًا عبر المكسيك والولايات المتحدة وكندا، حيث غطى القمر الشمس بالكامل، وأظلمت السماء في مناطق مروره.

وكان “ماسك” من بين ملايين الأمريكيين الشماليين الذين شهدوا أول كسوف كلي للشمس يظلم القارة منذ سبع سنوات. وكتب مع هذا الكسوف الأخير عبر “إكس”: “كان من الرائع رؤية الكسوف من أوستن. قبل 27 عامًا من حدوث ذلك هنا مرة أخرى”.

Was cool to see the eclipse from Austin. ~27 years before it happens here again. pic.twitter.com/lYNfBIyjb5 — Elon Musk (@elonmusk) April 8, 2024

ما هو الكسوف الكلي للشمس؟

يحدث كسوف الشمس عندما يوجه القمر نفسه بين الأرض والشمس، مما يمنع ضوء الشمس المواجه لنا.

من الناحية الكونية، من غير المعتاد أن يحدث هذا: القمر أصغر بحوالي 400 مرة من الشمس، لكنه أقرب إلينا بحوالي 400 مرة. وهذا يعني أنه عندما يتم محاذاة هذين الجرمين السماويين، يبدو أنهما بنفس الحجم في السماء.

ما هي أنواع الكسوف الأخرى الموجودة؟

يحدث الكسوف الشمسي الحلقي عندما يكون القمر بعيدًا عن الأرض ويبدو أصغر من أن يمنع ضوء سطح الشمس تمامًا. بدلًا من ذلك، يظل الجزء الخارجي من القرص الشمسي مكشوفًا “كحلقة من النار” في السماء.

أما الكسوف الجزئي للشمس، فيحدث عندما تكون الأرض والقمر والشمس غير مصطفة بشكل كامل. حينها، يحجب القمر فقط جزءًا من الشمس، سيحدث هذا مرتان في عام 2025.

يمكن للأرض أيضًا أن تتأرجح بين القمر والشمس، مما يخلق خسوفًا للقمر. يمكن ملاحظة ذلك مرة أو مرتين في السنة.

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