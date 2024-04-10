تمساح بطول 8 أقدام يقتحم منزل امرأة في فلوريدا

واجهت امرأة من فلوريدا صدمة حياتها عندما اكتشفت تمساحًا بطول 8 أقدام يتجول في منزلها.

وقالت ماري هولينباك إنها سمعت صوت خشخشة عند باب منزلها، واعتقدت أن شخصًا ما يحاول دخول المنزل الخطأ. لكن عندما فتحت الباب، وجدت نفسها وجهاً لوجه مع الزاحف الضخم.

كان التمساح قويًا لدرجة أنه تمكن من فتح الباب الأمامي للمنزل، الواقع جنوب ساراسوتا، على مصراعيه وإزاحة المشبك المغناطيسي.

دخل التمساح إلى المطبخ بحثًا عن وجبة، بينما أصيبت هولينباك بالذعر وفكرت في كيفية التخلص من هذا الحيوان الضخم.

وقالت في مقابلة مع “WFLA” إنها كانت ترتجف بشدة لدرجة أنها لم تتمكن من الاتصال بأي رقم باستثناء رقم 911، لكن هاتفها كان على طاولة المطبخ على بعد بوصات فقط من التمساح.

بحذر شديد، تسللت هولينباك خلف التمساح وانتزعت هاتفها. اتصلت بخدمات الطوارئ، ووصل اثنان من مساعدي عمدة مقاطعة ساراسوتا وثلاثة ضباط من لجنة الحفاظ على الأسماك والحياة البرية في فلوريدا لأخذ التمساح.

قام الضباط بمحاصرة التمساح وإغلاق فكيه، ثم قام ثلاثة منهم بنقله إلى شاحنة صغيرة ونقله إلى مزرعة للتماسيح.

قالت هولينباك إنها “لا تزال تشعر بالصدمة” من الحادث، لكنها ممتنة لسرعة استجابة خدمات الطوارئ. وأضافت: “لم أصدق ما أراه، لقد كان ضخمًا للغاية”.