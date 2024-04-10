51% من السعوديين يقضون العيد مع أسرهم و6% في العمل

كشف المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام، عن استطلاع جديد يظهر أن 51% من السعوديين يقضون العيد مع عائلتهم الصغيرة وتشمل وفقًا للاستطلاع الوالدين والزوجة والأبناء والأخوة والأخوات.

وشارك في الاستطلاع 842 شخصًا بينهم 36% من الإناث، ويظهر أن 41% من المواطنين يفضلون قضاء العيد في تجمع عائلي كبير يضم الأعمام والأخوال.

اقرأ أيضًا: “الإذاعة والتلفزيون” تطلق إذاعة “خزامى” المتخصصة بالأغنية السعودية والخليجية

ويقضي 6% من المواطنين أوقات العيد في العمل، بينما يفضل 2% من المواطنين النوم مباشرة بعد صلاة العيد كي لا يتأثر مستوى النوم لديهم.

وأدى المسلمون صلاة عيد الفطر المبارك في المسجد الحرام وسط أجواء روحانية وإيمانية، حيث أمّ المصلين معالي المستشار بالديوان الملكي إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، الذي حمد الله تعالى وأوصى المسلمين بتقوى الله عز وجل.