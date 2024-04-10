رئيس الوزراء الإسباني: الاعتراف بدولة فلسطينية “مصلحة جيوسياسية لأوروبا”

رأى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي يعد من أكثر الأصوات انتقادا لاسرائيل في الاتحاد الأوروبي، أمام النواب الإسبان، الأربعاء، أن الاعتراف بدولة فلسطينية هو “مصلحة جيوسياسية لأوروبا”، مؤكدا مجددا أن مدريد “مستعدة” للقيام بهذه الخطوة.

وقال سانشيز إن “الأسرة الدولية لا يمكنها أن تساعد الدولة الفلسطينية ما لم تعترف بوجودها”.

وأضاف أن اعترافا كهذا يندرج في إطار “المصلحة الجيوسياسية لأوروبا” وإسبانيا “مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية” من دون أن يحدد موعدا لذلك.

وكان سانشيز قال في تصريحات أدلى بها لصحفيين رافقوه الأسبوع الماضي خلال جولة في السعودية والأردن وقطر، إن إسبانيا تعتزم القيام بذلك بحلول نهاية يونيو.

ومنذ بداية النزاع في غزة، يحاول رئيس الوزراء الاشتراكي الدفع داخل الاتحاد الأوروبي بشأن هذا الاعتراف.

وفي نهاية مارس، أصدر إعلاناً مشتركاً مع نظرائه الإيرلندي والمالطي والسلوفيني، يؤكد أنهم “مستعدون للاعتراف بفلسطين” عندما يطون شأن ذلك أن “يقدم مساهمة إيجابية” في حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية بيلار أليغريا الثلاثاء إن سانشز سيلتقي في الأيام المقبلة رؤساء حكومات عدد من الدول بينها النرويج والبرتغال، للحديث مرة أخرى عن “ضرورة المضي قدما باتجاه الاعتراف بفلسطين”.