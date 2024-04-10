فابريزو رومانو يحسم انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار الانتقالات أن الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول ينتظر معرفة المدرب الجديد للريدز والذي سيأتي خلفا ليورجن كلوب لتحديد مصيره مع الفريق سواء بالاستمرار أو الرحيل.

أوضح رومانو في مقال عبر صحيفة “Caught Offside الإنجليزية أن محمد صلاح ينتظر حسم المدير الفني الجديد لدى ليفربول وذلك بعد تأكد رحيل يورجن كلوب المدرب الحالي عن الريدز في الصيف المقبل.

وأشار رومانو إلى أنه لا يزال هناك اهتماما من أندية الدوري السعودي للتعاقد مع صلاح ولكن لا يوجد أي مفاوضات أو عروض مقدمة في الفترة الحالية للاعب الدولي المصري.

محمد صلاح شارك في 35 لقاء بالموسم الحالي مع ليفربول سجل 23 هدفا وصنع 13 آخرين.