ألفارو أوريبي.. مَن هو رئيس كولومبيا المتهم بالرشوة؟

أعلن مكتب المدعي العام الكولومبي عن قراره بمحاكمة الرئيس السابق ألفارو أوريبي بتهمة رشوة شهود، وهذه الخطوة ستكون الأولى من نوعها في تاريخ البلاد تجاه رئيس دولة سابق.

من اتهامات أوريبي؟

يُواجه أوريبي، الذي شغل منصب الرئاسة منذ عام 2002 حتى عام 2010، تهمًا تتعلق بالضغط على شهود خلال تحقيقات تتعلق بصلاته المحتملة بميليشيات يمينية مسلحة.

وأكد مكتب المدعي العام في بيانه أنه تم تقديم لائحة اتهام ضد أوريبي بارتكاب “جرائم رشوة شهود والاحتيال الإجرائي”، دون تحديد موعد بدء محاكمته، حيث تتراوح العقوبة المحتملة لهذه التهم بالسجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات.

تاريخ الاتهامات

تعود الاتهامات لعام 2012 عندما قدم أوريبي، وهو حينها عضو في مجلس الشيوخ، شكوى ضد السناتور اليساري إيفان سيبيدا، متهمًا إياه بالتخطيط لمؤامرة مزعومة تربطه بمجموعات يمينية مسلحة.

وعلى الرغم من عدم إجراء تحقيق بحق سيبيدا، تحولت الاتهامات لتشمل أوريبي، حيث اتُهم بالضغط على الشهود للتضليل بحق سيبيدا.

رغم ذلك، ينفي أوريبي التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أنه كان يتصل بالشهود فقط، وهم عناصر مسلحة محتجزة، لحثهم على قول الحقيقة بشأن صلاته المزعومة مع مجموعات يمينية متطرفة.

عُمل على وضع السياسي المحافظ تحت الإقامة الجبرية في عام 2020، لكن تم إطلاق سراحه بعد شهرين مع استمرار التحقيقات.

وأشار مكتب المدعي العام إلى وجود “عناصر جديدة من الأدلة”، بما في ذلك إفادة العضو السابق في مجموعة مسلحة، خوان غييرمو موسالفي، المسجون، حول تلقيه رسائل من أوريبي تطلب منه تغيير شهادته.

تأتي لائحة الاتهام بعدما رفضت محكمة طلبًا من مكتب المدعي العام بإغلاق التحقيق في قضية مسيسة، شهدت العديد من التطورات المعقدة. وتم تعيين مدعية عامة جديدة هي لوس كامارغو في آذار/مارس، والتي اختيرت من قائمة اقترحها الرئيس اليساري غوستافو بيترو، الذي كان خصمًا تاريخيًا لأوريبي.