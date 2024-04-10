ارتفاع طفيف لمبيعات بي إم دبليو في الربع الأول من 2024

كشفت شركة تصنيع السيارات الألمانية بي.إم.دبليو، الأربعاء، عن ارتفاع طفيف في مبيعات الربع الأول من عام 2024.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن أسباب الارتفاع من بينها الطلب على السيارات الكهربائية في وقت تحتفي فيه الشركة بإنجاز مهم يتمثل في بيع مليون سيارة كهربائية بالكامل.

وكشفت الشركة أنها سلمت ما مجموعه 594671 سيارة خلال الربع الأول، وهو ارتفاع بنسبة 1.1 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

فيما بلغت مبيعات السيارات الكهربائية 82700 سيارة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 27.9 بالمئة على أساس سنوي.