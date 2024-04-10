عرض إنجليزي يهدد انتقال تريزيجيه للدوري السعودي

كشفت بعض التقارير عن وجود اهتمام من بعض الأندية الإنجليزية بالحصول على خدمات محمود تريزيجيه لاعب فريق طرابزون سبور التركي في الموسم المقبل.

وكان تريزيجيه أحد الأسماء المرشحة للانتقال إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.

أوضحت تقارير صحفية تركية مساء اليوم الأربعاء، عن ترشح محمود حسن “تريزيجيه” لاعب فريق طرابزون سبور، للعودة إلى الدوري الإنجليزي

وذكر موقع “61trabzonhaber” التركي، أن تريزيجيه مرشح للعودة من جديد إلى الدوري الإنجليزي في ظل المستويات التي يقدمها مع فريق طرابزون سبور بالإضافة إلى ما قدمه خلال مباريات كأس الأمم الأفريقية الأخيرة مع منتخب مصر.

وأضاف أن بإمكان نادي طرابزون سبور الحصول على أموال مضاعفة من قيمة الصفقة في 2022.

وأشار الموقع التركي إلى أنه من الممكن بيع “تريزيجيه” مقابل (13 مليون جنيه إسترليني) أي سيحصل النادي التركي على مكسب يقدر بـ(10 ملايين جنيه إسترليني).