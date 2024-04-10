جسم غامض يتحرك نحو القمر ووكالة ناسا تكشف حقيقته

التقطت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، صورًا لجسم غامض على شكل لوح ركوب الأمواج كان يدور حول القمر.

وأظهرت الصور، جسمًا طويلًا ومسطًحا والذي أثار بعض التكهنات بأنه قد يكون جسم طائر مجهول الهوية.

وكشفت “ناسا”، حقيقة الجسم وأوضحت أن مركبة LROالتابعة لها التقطت نظيرتها الكورية الجنوبية “دانوري” بينما كانت تحلق على بعد أميال قليلة منها.

كما اتضح أن المركبة تدور في مدار مواز تقريبا لمركبة “دانوري”، التي أطلقها المعهد الكوري لأبحاث الفضاء الجوي (KARI) في عام 2022.

وتبلغ السرعة النسبية بين الجسمين 7200 ميل في الساع، وفي النهاية، ظهرت “دانوري” أطول بعشر مرات مما هي عليه بالفعل، ومن هنا جاء مظهرها الشبيه بلوح ركوب الأمواج.