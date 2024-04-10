40 صفقة بالبورصة العقارية في أول أيام عيد الفطر

عقدت عبر البورصة العقارية 40 صفقة اليوم الأربعاء، في أول أيام عيد الفطر المبارك، بقيمة تجاوزت الـ 36.7 مليون ريال، لمساحة متداولة بلغت 47409 متر مربع.

وبلغ أعلى سعر للمتر اليوم الأربعاء، 6 آلاف ريال للمتر، فيما كان متوسط السعر 774 ريال للمتر.

الأحياء الأكثر تداولاً بالسعودية

تصدر حي الإسكان بالمدينة المنورة، قائمة الأحياء الأكثر تداولاً بالسعودية اليوم، بقيمة صفقات بلغت 5.08 مليون ريال، ثم حي الخير بالرياض، بقيمة 1.74 مليون ريال.

وجاء حي الندى بالدمام في القائمة بقيمة صفقات بلغت 350 ألف ريال، وحي الساحل بجدة بقيمة 342 ألف ريال، وضمت القائمة حي الخزامي ببريدة بقيمة 198 ألف ريال.