“سار” تنقل أكثر من مليون مسافر عبر قطار الحرمين السريع خلال رمضان بزيادة 22%

حققت شركة الخطوط الحديدية السعودية “سار” إنجازًا استثنائيًا خلال شهر رمضان، حيث نقلت أكثر من مليون مسافر عبر قطار الحرمين السريع بزيادة 22% مقارنة بالعام الماضي.

وأوضحت “سار” خلال منشور لها على موقع “إكس”، أنه تم نقل المسافرين من خلال 2845 رحلة بارتفاع 12% عن ذات الفترة من العام الماضي.

وأكدت الشركة أنّ الزيادة في الطاقة الاستيعابية لقطار الحرمين السريع كانت من أهم عناصر الخطة التشغيلية للموسم، حيث تم رفع عدد الرحلات وزيادة عدد المقاعد المتاحة.

وأكدت الشركة أنّ الخطة التشغيلية لموسم رمضان شهدت تنظيم الجدول الزمني للرحلات بما يتناسب مع أوقات الصلوات في الحرمين الشريفين.

ويُربط قطار الحرمين السريع مكة المكرمة بالمدينة المنورة، ويُعدّ وسيلة نقل مريحة وسريعة لضيوف الرحمن، وتشير هذه الزيادة إلى ازدياد اعتماد المسافرين على قطار الحرمين السريع كوسيلة نقل مفضلة لأداء مناسك العمرة والحج.