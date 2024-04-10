تبرعات “إحسان” تتجاوز مليار و800 مليون ريال في ‎رمضان  

أعلنت منصة “إحسان” عن تجاوز حجم التبرعات التي تلقتها الحملة الوطنية للعمل الخيري الرابعة إلى أكثر من مليار و800 مليون ريال وذلك منذ تدشينها في 5 رمضان 1445هـ، بتبرعين سخيّين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بلغ إجماليّهما 70 مليون ريال حتى 30 رمضان.

وبلغت عمليات التبرع خلال فترة الحملة أكثر من 16 مليون عملية، ووصل إجمالي المساهمات في صندوق إحسان الوقفي إلى أكثر من 854 مليون.

فيما وصل إجمالي زكوات الفطر المخرجة لهذا العام عبر تطبيق وموقع المنصة إلى أكثر من 1.8 مليون فطرة بمبلغ تجاوز 36 مليون ريال، وبعدد عمليات بلغ أكثر من 390 ألف عملية.

ووصل إجمالي تبرعات منصة “إحسان” حتى الآن إلى أكثر من 6 مليارات و 800 مليون ريال استفاد منها أكثر من 4.8 ملايين مستفيد ومستفيدة من عدة مجالات خيرية وتنموية.

يذكر أن منصة إحسان، بدعم من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، تهدف إلى تمكين القطاع الخيري وتعظيم أثره، وتسهيل تقديم التبرعات بشكل رقمي وآمن، وتعمل تحت إشراف لجنة إشرافية تضم 13 جهة حكومية، لضمان تحقيق شفافية أعلى في قطاع العمل الخيري.