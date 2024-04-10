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    DAYS
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    DAYS
  • 23 - 25
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    DAYS
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    12:00
  • 25
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  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

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    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 1
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  • 30 - 2
    أبريل - مايو

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  • 30 - 2
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فريق التحرير

10 أبريل 2024

دراسة: “كوفيد طويل الأمد” قد يُشكّل مخاطر على الدم

منوعات
دراسة: “كوفيد طويل الأمد” قد يُشكّل مخاطر على الدم كورونا

أظهرت نتائج أكبر دراسة بريطانية للمرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب عدوى   “SARS-CoV-2” أن فيروس كورونا الطويل يؤدي إلى التهاب مستمر يمكن اكتشافه في الدم.

وأظهر المرضى الذين يعانون من أعراض طويلة الأمد دليلاً على تنشيط الجهاز المناعي، وذلك عقب إجراء تحليل لأكثر من 650 شخصًا تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب إصابتهم بكوفيد-19 الحاد.

ويختلف النمط الدقيق لهذا التنشيط اعتمادًا على نوع الأعراض التي يعانون منها في الغالب، على سبيل المثال، التعب أو الضعف الإدراكي بشكل أساسي.

ويشير البحث، الذي قادته إمبريال كوليدج لندن، إلى أن الأدوية الموجودة التي تعدل جهاز المناعة في الجسم يمكن أن تكون مفيدة في علاج فيروس كورونا طويل الأمد ويجب التحقيق فيها في التجارب السريرية المستقبلية.

وقال البروفيسور بيتر أوبنشو، من معهد إمبريال الوطني للقلب والرئة والمحقق الرئيسي في ISARIC-4C: “مع أن واحدة من كل عشر حالات عدوى بـ SARS-CoV-2 تؤدي إلى كوفيد طويل الأمد، ويعاني ما يقدر بنحو 65 مليون شخص حول العالم من الأعراض المستمرة”.

وتابع “أوبنشو”: “نحن بحاجة ماسة إلى مزيد من الأبحاث لفهم هذه الحالة. في الوقت الحالي، من الصعب جدًا تشخيصها وعلاجها”.

وأجريت الدراسة على مجموعه 426 شخصًا كانوا يعانون من أعراض تتوافق مع أعراض كوفيد-19 طويلة الأمد وتم إدخالهم إلى المستشفى بسبب عدوى كوفيد-19 قبل ستة أشهر على الأقل من الدراسة، وتمت مقارنتهم بـ 233 شخصًا تم إدخالهم إلى المستشفى أيضًا بسبب كورونا ولكنهم تعافوا تمامًا.

فيما أخذ الباحثون عينات من بلازما الدم وقاموا بقياس إجمالي 368 بروتينًا معروفًا بتورطها في الالتهاب وتعديل الجهاز المناعي، ووجدوا أنه بالنسبة للمرضى الذين تعافوا تمامًا، أظهر أولئك الذين يعانون من مرض كوفيد طويل الأمد نمطًا من تنشيط الجهاز المناعي، مما يشير إلى التهاب الخلايا النخاعية وتنشيط عائلة من بروتينات الجهاز المناعي تسمى النظام المكمل.

وتتشكل الخلايا النقوية في نخاع العظم وتنتج أنواعًا مختلفة من خلايا الدم البيضاء التي تنتشر في الدم وتهاجر إلى الأعضاء والأنسجة، حيث تستجيب للتلف والعدوى.

ويتكون النظام المكمل من سلسلة من البروتينات المرتبطة التي يتم تنشيطها استجابةً للعدوى أو تلف الأنسجة، ومن المعروف أن فرط نشاط النظام التكميلي يرتبط بالعديد من حالات المناعة الذاتية والالتهابات.

وقالت الدكتورة فيليسيتي ليو، من المعهد الوطني للقلب والرئة في إمبريال: “تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن التنشيط التكميلي والتهاب النخاع الشوكي يمكن أن يكونا سمة شائعة لمرض كوفيد الطويل بعد العلاج في المستشفى، بغض النظر عن نوع الأعراض”.

وأضافت: “من غير المعتاد العثور على دليل على التنشيط التكميلي المستمر بعد عدة أشهر من زوال العدوى الحادة، مما يشير إلى أن أعراض كوفيد الطويلة هي نتيجة للالتهاب النشط ومع ذلك، لا يمكننا التأكد من أن هذا ينطبق على جميع أنواع فيروس كورونا الطويل، خاصة إذا ظهرت الأعراض بعد الإصابة خارج المستشفى”.

 

 

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