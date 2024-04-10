“زرقاء اليمامة” أول أوبرا سعودية والأضخم عربيًا تنطلق في 15 إبريل

ينتظر المشهد الثقافي السعودي انطلاق تجربة فنية جديدة كلياً، مع عرض أول أوبرا سعودية، والتي ستكون الأضخم على مستوى العالم العربي.

تُعدّ “أوبرا زرقاء اليمامة” رواية موسيقية ومسرحية فريدة من نوعها، تحتفي بمعاني ومضامين تاريخية وثقافية سعودية، وتُبرز إرث المملكة العربية السعودية العربي والإنساني.

كشفت هيئة المسرح والفنون الأدائية عن التحضيرات الجارية لإنتاج هذه الأوبرا، التي تُمثّل علامة فارقة في تاريخ الفن السعودي.

تجمع “أوبرا زرقاء اليمامة” بين المواهب المحلية والعالمية المتمرسة في أداء النصوص الأوبرالية المكتوبة باللغة العربية.

من المقرر أن تبدأ العروض في العاصمة الرياض منتصف شهر أبريل، وتستمر حتى بداية شهر مايو المقبل.

تتناول الأوبرا قصة زرقاء اليمامة، الشخصية الشهيرة في تاريخ العرب قبل الإسلام، حيث تُجسّد “زرقاء اليمامة” حكاية امرأة استثنائية من قبيلة جديس، اشتهرت بقدرتها الفريدة على الرؤية من مسافات بعيدة، ووقوفها في وجه جيش ضخم يهدد قبيلتها.

وتستمد الأوبرا قصتها وروحها ولغتها من تاريخ الجزيرة العربية، وتُقدم مأساة إنسانية عميقة، تُجسّد أحزان الإنسان المعاصر في العالم العربي، دون أن تخلو من الأمل في مستقبل أفضل.

تُعدّ “أوبرا زرقاء اليمامة” ثمرة اهتمام السعودية بفن الأوبرا العالمية، حيث نظمت المملكة نسخاً متعددة من مهرجان دولي شارك فيه نخبة من نجوم العالم ومواهب من السعودية، وتهدف هذه الأوبرا إلى رعاية المواهب المحلية ودعمها، وتطوير إمكانياتها في هذا المجال.

وتُؤكّد “أوبرا زرقاء اليمامة” على حرص السعودية على دعم الفنون والثقافة، وتعزيز مكانتها على الساحة العربية والعالمية، كما تُمثّل هذه الأوبرا خطوة نوعية في مسيرة الإبداع السعودي، وتُبشّر بمستقبلٍ مُشرقٍ للفنون والثقافة في المملكة.