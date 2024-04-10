خيسوس متحديا جاياردو: لن نتفاجىء بأي تكتيك له

تحدث البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني لفريق الهلال عن مواجهة الاتحاد غدًا الخميس في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وقال :” وصلنا لأول نهائي لعدة منافسات نخوضها، لدينا عدة فرص لنصل لنهائيات أكثر، واتمنى أن نصل لتحقيق أولى أهدافنا غداً وهو الفوز بالبطولات”.

وتابع :” نحترم المنافس، وأعدينا أنفسنا جيداً للمواجهة”.

وواصل :” في كل مبارياتنا الماضية التي واجهنا فيها الاتحاد نوع في أساليب تكتيكية عدة، وأي طريقة سينتهجها غاياردو غداً لن تكون مفاجئة بالنسبة لي”.

وأكمل :” سنحاول أن نلعب غداً بنفس الأسلوب والأداء الذي أعتدنا اللعب به، ونأمل أن ينتهي ذلك بفوزنا بالكأس”.

وأضاف :” مالكوم لاعب يملك امكانيات كبيرة، وهو مهم أيضاً على الناحية التكتيكية، وأنا محظوظ بتواجده في فريقي”.

وتابع :” ضغط المباريات مستمر، وهو على كلا الفريقين، ونتمنى أن نظهر بدنياً بشكل قوي كما ظهرنا في الشوط الثاني أمام النصر”.