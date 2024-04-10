مكة تحصد المركز 52 عالميًا والثاني محليًّا بقائمة المدن الذكية

أعلن مؤشر المعهد الدولي للتنمية الإدارية ” IMD” حصول مكة المكرمة على المركز 52 عالميًّا في قائمة المدن الذكية حول العالم، والخامس على مستوى العالم العربي والثاني على مستوى السعودية بعد مدينة الرياض.

يأتي ذلك في ظل في مستوى الجاهزية لمكة المكرمة في استخدام التقنيات الحديثة والمتقدّمة على مستوى العالم الأمر الذي يجعلها بيئة جاذبة للاستثمار وخلق الفرص.

وأسهمت الخدمات في العاصمة المقدسة، في إيجاد بيئة حضرية مستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات وتعزيز المشاركة المجتمعية وكفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة في مكة المكرمة.