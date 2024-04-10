مالكوم عن لقاء الاتحاد: نلعب للفوز فقط أيًا كان المنافس

علق مالكوم لاعب فريق الهلال على مباراة الاتحاد غدًا الخميس في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وقال :” نحن نلعب دائماً من أجل الفوز، بغض النظر عن من هو المنافس”.

وتابع:” تبقى لنا تمرين قبل النهائي، ونفهم من المنافس أنه يسعى لإيقافنا، والأهم أن يفوز الفريق لا أن أسجل هدف”.

وأكمل :” مستمرون على بذل المزيد من الجهد، هو نهائي مهم بالنسبة لنا، ونريد أن نخرج منه بالانتصار”.\

تحدث البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني لفريق الهلال عن مواجهة الاتحاد غدًا الخميس في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وقال :” وصلنا لأول نهائي لعدة منافسات نخوضها، لدينا عدة فرص لنصل لنهائيات أكثر، واتمنى أن نصل لتحقيق أولى أهدافنا غداً وهو الفوز بالبطولات”.

وتابع :” نحترم المنافس، وأعدينا أنفسنا جيداً للمواجهة”.

وواصل :” في كل مبارياتنا الماضية التي واجهنا فيها الاتحاد نوع في أساليب تكتيكية عدة، وأي طريقة سينتهجها غاياردو غداً لن تكون مفاجئة بالنسبة لي”.

وأكمل :” سنحاول أن نلعب غداً بنفس الأسلوب والأداء الذي أعتدنا اللعب به، ونأمل أن ينتهي ذلك بفوزنا بالكأس”.

وأضاف :” مالكوم لاعب يملك امكانيات كبيرة، وهو مهم أيضاً على الناحية التكتيكية، وأنا محظوظ بتواجده في فريقي”.