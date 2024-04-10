سويسرا تُطلق مبادرة سلام لأوكرانيا بمؤتمر دولي في يونيو

أعلنت الحكومة السويسرية، الأربعاء، عن استضافتها لمؤتمر دولي رفيع المستوى في يونيو المقبل يهدف إلى رسم طريق نحو السلام في أوكرانيا بعد أكثر من عامين من الحرب.

ويهدف المؤتمر، الذي سينعقد في منتجع بورغنشتوك من 15 إلى 16 يونيو، إلى جمع كبار المسؤولين الحكوميين من عشرات الدول لبحث سبل تحقيق “سلام شامل وعادل ومستدام في أوكرانيا”.

وقالت الحكومة السويسرية في بيان: “تم تحقيق الشروط اللازمة لعقد المؤتمر لإطلاق عملية السلام”، وأضافت: “كخطوة أولى، سيكون من الضروري تطوير تفاهم مشترك بين الدول المشاركة في ما يتعلق بسبيل المضي قدمًا”.

فيما أعلن وزير الخارجية السويسري إجناسيو كاسيس أن روسيا “لن تحضر المؤتمر”. لكنه أكد أن “عملية السلام لا يمكن أن تتم بدون روسيا، حتى لو لم تكن موجودة خلال اللقاء الأول”.

روسيا تتهم أمريكا بالوقوف وراء المؤتمر

من جانبها، وصفت روسيا المؤتمر بأنه مشروع “الديموقراطيين الأميركيين” وحزب الرئيس بايدن، حيث أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، لوكالة الأنباء “تاس”: “وراء كل هذا يقف الديموقراطيون الأميركيون الذين يريدون صورا ومقاطع فيديو لحدث كهذا للإشارة إلى أن مشروعهم (أوكرانيا) لا يزال من قضايا الساعة”.