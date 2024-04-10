7 عوامل ترفع خطر الإصابة بأزمة قلبية

حذر الصليب الأحمر الألماني، من عوامل الخطورة التي قد تؤدي إلى الإصابة بالأزمة بالقلبية.

وأوضح الصليب الأحمر أن الأزمة القلبية تحدث عندما يتعرض واحد أو أكثر من الشرايين التاجية للانسداد فجأة، ما يؤدي إلى نقص إمدادات الدم إلى عضلة القلب، حيث أنه من الممكن في أسوأ الحالات يحدث فشل القلب والوفاة.

وأضاف أن عوامل الخطورة، التي تؤدي إلى الأزمة القلبية، تتمثل في ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وداء السكري والسِّمنة والتدخين، والتقدم في العمر، بالإضافة إلى متلازمة التمثيل الغذائي.

يُذكر أن أعراض الأزمة القلبية تتمثل في شحوب الوجه والشعور بألم شديد خلف عظمة الصدر والشعور بألم في الذراع اليسرى أو في الكتف وقِصر النفس وضيق التنفس والتعرق، بالإضافة إلى آلام الأسنان والفك وآلام الظهر والضعف والتعب الشديد والغثيان والقيء.