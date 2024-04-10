منصة تبرعات تستطيع أن تقدم إهداء.. تبرع منها لمن تحب

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    مهرجان سماء العلا 2024

    8:AM -11:45PM
  • 11
    أبريل

    حفلات العيد.. موضي الشمراني ودحوم الطلاسي

  • 11
    أبريل

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  • 12
    أبريل

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    أبريل

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  • 13 - 17
    أبريل - أبريل

    مسرحيات العيد.. الصندوق الأحمر

  • 13
    أبريل

    حفلات العيد.. فرقة ميامي

  • 13
    أبريل

    حفلات العيد.. مي فاروق ونواف الجبرتي

  • 14 - 18
    أبريل - أبريل

    مسرحيات العيد.. عرس الجن

  • 14 - 18
    أبريل - أبريل

    مسرحيات العيد.. الجار

  • 14
    أبريل

    حفلات العيد.. تامر عاشور

  • 21 - 24
    أبريل - أبريل

    المعرض الدولي للمنتجات التجارية

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

    DAYS
  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
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    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

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  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

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  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
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    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

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  • 9 - 11
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    معرض الميـاه العالمي

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    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

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  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

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  • 26 - 29
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فريق التحرير

10 أبريل 2024

منصة تبرعات تستطيع أن تقدم إهداء.. تبرع منها لمن تحب

مجتمع
منصة تبرعات تستطيع أن تقدم إهداء.. تبرع منها لمن تحب

تبرعات للمحتاجين جمعية رفاق الخيرية

التبرعات للمحتاجين لها أشكال عديدة، منها التبرعات المالية، والتبرعات بالكسوة، والمواد الغذائية، فجميعها تهدف لتوفير متطلباتهم الحياتية.

وتعد التبرعات من أبواب الخير العظيمة لأصحابها، وتعود بنفع كبير للمتبرع له، وتساعد أيضًا في تحقيق العدالة الاجتماعية.

سوف نتحدث اليوم عن التبرعات، وفضلها، وما هي أنواع التبرعات؟ وغيرها من المسائل الهامة حول التبرعات الخيرية.

تبرعات للمحتاجين

يقصد بالتبرع بالعطاء أي الإعطاء دون سؤال، ولقد حث الشرع الإسلامي على إخراج تبرعات للمحتاجين، وصدقات، وزكاة الأموال؛ لما في ذلك من منافع خاصة، ومنافع عامة.

وفي الظروف العصرية الحالية، وما تعانيه المجتمعات من الفقر، والغلاء، أصبح المحتاجين بحاجة ماسة للتبرعات، والصدقات.

حيث نجد بيننا من لا عائل لهم من أطفال، ونساء، ومن لا يكفيه قوت يومه؛ لسد احتياجات أطفاله، وغيرها من المآسي.

وهنا تظهر أهمية مساعدة المحتاج، والفقير في تجاوز تلك الأزمات، ولكن كيف يمكننا مساعدتهم؟ هذا ما سوف نوضحه لكم.

ما هي أنواع التبرعات؟

تعد مسألة التبرعات واسعة، فهناك العديد من أنواع التبرعات المختلفة، ومن أبرز أنواع التبرعات الخيرية، ما يلي:

  • إطعام المساكين، والمحتاجين، والفقراء.
  • بطاقة اهداء تبرع
  • كسوة الأيتام.
  • كفالة الايتام.
  • تبرع سقيا الماء .
  • مساعدة المرضى، وتكاليف علاجهم.
  • سقيا الماء.
  • حفر الآبار.
  • طباعة المصاحف، وتوزيعها.
  • بناء المساجد، والمستشفيات، وغيرها من صور الأوقاف.
  • الإنفاق على الدعوى في سبيل الله.
  • المساعدة في زواج المحتاجين، والأيتام.
  • سداد الديون عن الغارمين، والغارمات.

وغيرها من تبرعات مالية، ومادية؛ من أجل مساعدة المحتاجين في إيجاد ما يسد حاجتهم، وإدخال السرور على قلوبهم.

التبرعات الخيرية في السعودية

إذا كنت تبحث عن كيفية إخراج تبرعات خيرية في السعودية، يمكنك اللجوء إلى الجمعيات الخيرية المرخصة من وزارة الموارد البشرية.

ويمكنك الاستعانة بنا في جمعية رفاق الخيرية المرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لخدمة الأيتام، والمحتاجين.

حيث نعمل على تقديم رعاية شاملة للأيتام، وأسرهم في منطقة حائل بالسعودية، والقرى المجاورة لها.

ولدينا العديد من المشاريع الخيرية، التي يمكنك المساهمة فيها، ولعل من أبرز مشاريعنا، ما يلي:

تبرع بريال

لقد حث الشرع الإسلامي على فضل إخراج تبرعات للمحتاجين، والمساكين، والفقراء، والأيتام، فقد ذكر الحث على الصدقة في مواطن عدة.

ومن بين أبرز فضائل الصدقات، ما يلي:

  • لقد جعل الله الصدقة من أعمال عباد الله المحسنين.
  • وعد الله المنفقين بأضعاف العطية عما أخرجوه في سبيل الله.
  • الصدفة تكفير للذنوب، والسيئات، والخطايا.
  • وتندرج الصدقة ضمن أحب الأعمال إلى الله، إذا كان فيها إدخال سرور، أو تفريج كربة، أو قضاء دين، أو سد جوع.
  • ومن فضل الصدقة أيضًا أنها وقاية من عذاب النار.
  • ومما ذكر أيضًا في فضائل الصدقة أنها تقي صاحبها من الشدائد، والمصائب.

كما يمكنك القيام بإخراج الصدقات، ولو من خلال تبرع بريال واحد، أو مبلغ بسيط، فربما عمل بسيط، ولكن النية عظيم، فالأجر أكبر.

 

هل التبرع بالمال يعتبر صدقة؟

من الأسئلة، التي تطرأ على الأذهان، عند الحديث عن التبرعات، “هل التبرع بالمال يعتبر صدقة؟”.

تشتق كلمة الصدقة من “الصدق”، حيث تعاني الصدقة التبرع، والغطاء لوجه الله _عز وجل_ بصدق، وإخلاص.

فقد قال الرسول: “الصدقة برهان”، حيث تعد الصدقة برهان على صدق العبد مع ربه، ومدى إيمانه بالدار الآخرة، والحساب.

وبذلك، يمكنك القيام بإخراج تبرعات للمحتاجين، والأيتام، والفقراء من مال، وبضائع، وخلافه؛ بقصد الصدقة، ابتغاء وجه الله.

كما يمكنك القيام بمشروع تبرع وقف لبناء مسجد، أو مستشفى؛ كصدقة جارية يمتد أجرها بعد الممات، وتنال بها المزيد من الحسنات.

فإذا كنت تريد مساعدة المحتاجين، يمكنك المساهمة في جمع التبرعات، مع النية، والإخلاص؛ لكي تفوز بأجر الصدقات.

الخبيئة الصالحة تجارة رابحة

“الخبيئة الصالحة تجارة رابحة”، يمكننا وصف الخبيئة بأنها العمل الصالح في الخفاء، وللأعمال الصالحة في الخفاء أجور عظيم.

حيث أن العمل في الخفاء متزين بالإخلاص لله -عز وجل-، والصدق، وهي من أعمال الصالحين أصحاب القلوب المؤمنة.

وفي إطار حديثنا اليوم عن الصدقة، والتبرعات، سوف نتعرف على فضل الصدقة في السر، حيث أن للصدقة في السر فضائل عظيمة، ومنها:

  • للصدقة في السر أجر عظيم عند الله.
  • من أسباب رضا الله عن العبد، وإطفاء غضب الله.
  • كما أن الصدقة في الخفاء من أسباب حب الله للعبد.
  • وقاية من حر يوم القيامة، فصاحبها ممن يظلهم الله تحت عرشة يوم القيامة.

ويمكنك القيام بتوجيه تبرعات للمحتاجين في الخفاء، من خلال الحرص على عدم إظهار الصدقة، واحتسب الأجر.

ونحن في جمعية رفاق الخيرية نستقبل التبرعات، والصدقات، ونقوم بالنيابة عنك بإيصال المساعدات إلى المحتاجين.

 

مشروع سقيا

إن سقي الماء من أعمال الخير العظيمة، فقد حث الشرع الإسلامي على سقي الماء للبشر، والحيوانات أيضًا.

ويعد السقيا من الصدقات الجارية، وذلك بالاستناد إلى حديث رسول الله، الذي دعا فيه إلى سقيا الماء كصدقة جارية.

فعن سعد بن عبادة قال: “قلت: يا رسول الله إن أمي ماتت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم، قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء”.

فإذا كنت ترغب في نيل أجر سقيا الماء، يمكنك المساهمة معنا في جمعية رفاق الخيرية في مشاريعنا لسقيا الماء للأيتام.

حيث أنه من ضمن برامجنا مشروع سقيا الماء، في إطار سعينا لسد احتياجات الأسر، ولقد قدمنا نحو 100 برادة للمحتاجين.

 

الحقيبة المدرسية للطلاب المحتاجين

كما أوضحنا أن من صور التبرعات كفالة طالب العلم، ونحن في جمعية رفاق الخيرية نقدم مشاريع لمساعدة الطلبة الأيتام.

ومن ضمن برامجنا برنامج “الحقيبة المدرسية”، يهدف هذا البرنامج إلى توفير الحد الأدنى لمتطلبات طلاب العلم من الأيتام.

يستهدفنا مشروعنا “الحقيبة المدرسية” إلى مساعدة نحو 2500 يتيم، ويتيمة، وتبلغ تكلفة المشروع كاملةً نحو 625 ألف ريال سعودي.

يمكنك المساهمة معنا في هذا الخير، من خلال التبرع بسهم واحد بقيمة 250 ريال سعودي، ويمكنك التبرع بأكثر من ذلك، حسب الاستطاعة.

كيف اتواصل مع الجمعيات الخيرية؟

الجمعية الخيرية لرعاية الايتام بحائل فتحت المجال للتواصل معها عبر الرقم 0557436000

كما وضعت منصة تبرعات مخصصة لـ جمعية الايتام تستطيع زيارتها من هنا.

 

قد يرغب البعض في نيل أجر الصدقة، ولكنه يجد نفسه غير قادرًا على إخراج تبرعات للمحتاجين؛ بسبب عدم القدرة على الوصول إليهم.

وهنا يأتي دور الجمعيات الخيرية، التي تعمل في الأساس على إيصال المساعدات إلى المحتاجين، والفقراء.

أما عن كيفية التواصل مع تلك الجمعيات، يمكنك البحث في محيطك عن جمعيات ثقة، أو البحث عبر الإنترنت.

ويمكنك الاستعانة بنا في ذلك، فنحن في جمعية رفاق الخيرية نعمل على تلبية احتياجات الأيتام، وأسرهم من خلال مشاريع خيرية متنوعة.

كما نتيح للمتبرعين طرق دفع آمنة ومختلفة؛ من أجل تيسير عملية التبرع عن بعد، ويمكنك تحديد فيما ترغب وضع صدقتك.

علاوة على مشاريعنا المتعلقة بالكفارات، وزكاة الأموال، للتواصل معنا، والتعرف على مشاريعنا، .

وبذلك نكون قد تعرفنا على فضل إخراج تبرعات للمحتاجين، وكيف يمكنك إخراج تبرعات للمحتاجين، وأنواع التبرعات المختلفة.

كما تحدثنا عن فضل الصدقة في الخفاء، وسلطنا الضوء على بعض مشاريع صدقة، مثل: سقيا الماء، والحقيبة المدرسية.

 

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