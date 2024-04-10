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فريق التحرير

10 أبريل 2024

ما هي كفارة اليمين.. وما طريقة دفعها؟

منوعات
ما هي كفارة اليمين.. وما طريقة دفعها؟

ما هي كفارة اليمين؟ من الأسئلة المطروحة بكثرة من قبل البعض؛ من أجل معرفة كيفية التكفير عن حنث اليمين، بعد انعقادها.

حيث أنه في المتداول بين الناس أن كفارة حلف اليمين هي صيام ثلاثة أيام، ولكن في الحقيقة، هناك تفاصيل أكبر في مسألة كفارة اليمين.

في مقالتنا اليوم، سوف نتعرف معًا على ما هي الكفارة اللازمة عند حنث اليمين، ونسلط الضوء على أكثر المسائل الشائعة حول هذا الموضوع.

ما هي كفارة اليمين؟

سوف نتعرف أولًا على المقصود بالمصطلح نفسه.

ويعرف اليمين بأنه تأكيد حكم بذكر اسم الله أو إحدى صفاته عليه، أو ما يلحق بذلك على وجه مخصوص كيمين.

ويرجع سبب تسمية “اليمين” بذلك إلى أنه في زمن الجاهلية، كان مظهر الحلف عندهم هو أن يأخذ الطرفين اليد اليمين كتأكيد على الحلف.

وهناك قول آخر بشأن تسمية “اليمين”، فقد قيل أن الحلف يتقوى بقسمه، ويتشابه ذلك في أن اليد اليمنى أشد، وأقوى من اليد اليسرى.

بعد أن تعرفنا على ما هو المقصود باليمين، وما هي أقسام اليمين، وما هي الحالات، التي توجب فيها كفارة اليمين.

حيث يتبين من حديثنا عن أقسام اليمين، أن الحالات الموجبة لكفارة اليمين هي اليمين المنعقدة، وهناك من يقيل بوجوبها في يمين الغموس.

أما عما هي كفارة اليمين، فقد جاءت كفارة اليمين واضحة في سورة المائدة، حيث قوله تعالى:

“وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ”.

وعليه، تتمثل الآتي:

  • القيام بإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أنت، وأهلك.
  • كسوة عشرة مساكين، وقيل إعطائهم ثوب صالح للصلاة، للمرأة خمار، وثوب سابغ، والرجل قميص، أو رداء وإزار.
  • أو القيام بتحرير رقبة عبد، أو أمة.

ويخير المرء بين الكفارات السابقة، يختار منها ما شاء، وفي حال عدم القدرة على القيام بإحدى تلك الكفارة، تأتي الكفارة الرابعة، وهي:

صيام ثلاثة أيام، وقيل ابن عثيمين: أنه من لم يجد رقبة، ولا كسوة، ولا إطعام، يصوم ثلاث أيام متتابعة.

دفع كفارة اليمين

بإمكانك دفع كفارة اليمين للأيتام من هنا

اطعام عشرة مساكين

حيث يتساءل البعض عن كيفية إطعام عشرة مساكين، وهل يجوز إخراج كفارة إطعام عشرة مساكين نقود، وكيفية تقديرها.

هنا نجيب بأن المقصود بكفارة إطعام عشرة مساكين أي منح عشرة مساكين طعام من أوسط ما تطعمون.

كفارة حلف اليمين

استكمالًا لحديثنا اليوم عن كفارة اليمين، سوف نتعرف خلال هذه الفقرة من مقالتنا اليوم على كفارة اليمين الغموس.

حيث أن يمين الغموس من الكبائر، وقيل إنها تكون أشد إثمًا، في حال كان يترتب عليها سلب حق لأخ مسلم.

وفي حال الوقوع في اليمين الغموس، يجب التوبة النصوحة من ذلك؛ لأنها من الكبائر، وقيل سميت بذلك؛ لأنها تغمس صاحبها في النار.

أما في مسألة كفارة يمين الغموس، فقول الجمهور لا كفارة لها، وذهب الشافعية، وبعض أهل العلم إلى وجوب الكفارة.

ويجب على المسلم، والمسلمة تجنب الحلف بالله كذبًا، والعمل على ضبط اللسان من الحلف؛ لتجنب الحلف الكذب، وإثمه العظيم.

كفارة اليمين بالطلاق

من المسائل الهامة أيضًا المندرجة ضمن مسائل حلف اليمين، وكفارته، هي مسألة اليمين بالطلاق، وما هي كفارته.

حيث أن البعض يتلفظ بالحلف بالطلاق من زوجته أن فعل كذا، أو ترك كذا، وهنا قد يتساءل البعض “ما هي كفارة اليمين بالطلاق؟”.

دعنا نتعرف أولًا على أنواع اليمين بالطلاق، حيث أنه ينقسم، على حسب نية الحالف، على النحو التالي:

  • اليمين بقصد تعليق الطلاق على ما حلف عليه، وهنا يعد هذا اليمين في حكم طلاق معلق.
  • أما في حال حلف يمين الطلاق بقصد اليمين فقط، هنا يتعامل مع الأمر كسائر حالات اليمين.

أما عما هي الكفارة الواجبة في حالات اليمين بالطلاق، هنا نجيب بأنه في حالات اليمين بالطلاق كطلاق معلق لا يجب حله.

حيث ذهب الجمهور من أهل العلم أنه لا يصح حله، وأنه في حكم الطلاق المعلق، وهنا يجب إمساك اللسان عن تلك اليمين؛ لخطورتها.

أما عن حالات الحلف بالطلاق بقصد اليمين، في هذه الحالة، تكون كفارة اليمين هي كفارة اليمين العادية.

حيث يجب على الحالف كفارة إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإذا لم يجد إحدى تلك الكفارات فصيام ثلاث أيام.

وبذلك نكون قد تعرفنا على ما هي كفارة اليمين، وأوضحنا أنها متمثلة في إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، أو صيام ثلاث أيام.

وسلطنا الضوء على مسألة إطعام عشرة مساكين، وتعرفنا على كيفية تقديرها، وتعرفنا أيضًا على الكفارة اللازمة لحالات يمين الطلاق.

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