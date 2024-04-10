“الحوامة”.. طرق الأبواب المحبب في العيد

ليست مجرد تقليد شعبي عابر، فلطاما كانت “الحوامة” جزءًا من تراث السعودية الثقافي، اعتاده الأطفال قديمًا، وأعاده الشعب حديثًا، محافظًا على ما يعكسه هذا الموروث من تلاحم الأسرة والمجتمع وروح البهجة والسرور التي تملأ القلوب في أيام العيد.

ما هي حوامة العيد؟

تعني طوافة الأطفال في الطرقات وحومتهم وتجولهم، حيث يطوف الأطفال داخل الأحياء والشوارع ويمرون بالجيران والأهل خلال أيام العيد، طارقين الأبواب، مرددين الأناشيد والأهازيج، يطلبون بها العيديات.

حوامة العيد.. عودة بعد اندثار

شاعت حوامة العيد في مناطق عدة من المملكة، على رأسها نجد، حيث كان الأطفال يجولون شوارع القرى لاستلام العيديات وينشدون الأهازيج التقليدية، مثل “عطوني عيدي عادت عليكم”.

فيديو | حوامة العيد.. موروث شعبي يرتبط بفرحة الأطفال بالعيد أمانة الرياض تخصص 28 موقعا لفعالية الحوامة في أول أيام #عيد_الفطر#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/wEHhPadeZP — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 10, 2024

وفي السنوات الأخيرة وبعد فترة من الاندثار بمرور الزمن، عادت حوامة العيد خلال احتفالات العيد في الرياض، وتم إحياؤها بواسطة أمانة منطقة الرياض في العام 2018 كجزء من الاحتفالات بالعيد.

فعاليات حوامة العيد في 2024

وقد كشفت أمانة منطقة الرياض، أمس الثلاثاء، تفاصيل فعالياتها للحوامات في مختلف المواقع في مدينة الرياض، وجهّزت المواقع للوصول لأكبر عدد من السكان ومشاركتهم الاحتفال بخلق أجواء تفاعلية من خلال فعاليات متنوعة ومميزة ومسابقات وأنشطة ترفيهية، حيث رُوعي في اختيار المواقع: شمولية الفعاليات لجميع أحياء الرياض، وسهولة الوصول إليها، ومدى إقبال الزوار عليها، ووجود عدد كبير من المواقف، وكبر المساحة، وتوافر الخدمات، إلى جانب مناسبة الموقع لإقامة الفعاليات والأنشطة الاجتماعية.

وشملت التجهيزات تنظيم فعالية الحوامة في 28 موقعًا تشمل ليلة عيد الفطر وأول أيام العيد، بينما تضمنت مواقع الحدائق: أكاسيا بحي النهضة، الكناري، النقاء بحي المروج، قرطبة العامة، الحوراء بحي الرمال، المونسية، الحجيلاء بحي المهدية، الربيع الشرقي، الأحمدية الثالثة، الذياب، الانشراح، منتزه القادسية، السمح، منتزه الأمير عبدالعزيز بن عياف، السويدي، أبي ذر الغفاري، الندوة، الهدا، حي الملك سلمان، بالإضافة إلى جوامع: العواد، ذو النورين، المسلم، المرشد، العز بن عبدالسلام، الغزي، القفاري، العجلان، أم عبدالله.

وتأتي فعالية حوامة العيد ضمن استعدادات أمانة الرياض لهذا العام تحت شعار “عيد الرياض” لاستقبال العيد، وتعتزم قريبًا إعلان جدول فعالياتها التي ستستمر حتى السادس من شهر شوال في العاصمة ومحافظاتها المختلفة.