علماء يابانيون: علاج أمراض اللثة قد يمنع خطر الرجفان الأذيني

توصل علماء يابانيون في جامعة هيروشيما إلى أن أنسجة اللثة الملتهبة للبكتيريا الموجودة في الفم بدخول مجرى الدم، مما قد يؤثر على القلب، وقد يكون عامل خطر للرجفان الأذيني.

ما هو الرجفان الأذيني؟

الاضطراب المعروف باسم الرجفان الأذيني هو عدم انتظام في ضربات القلب، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وفشل القلب، يمكن علاجه في الحالات المتقدمة عن طريق الاستئصال بالقسطرة.

ما توصل إليه الفريق الياباني

وقد سجل شونسوكي مياوتشي في جامعة هيروشيما في اليابان وزملاؤه حالات 288 شخصًا يعانون جميعًا من أمراض اللثة وخضعوا للاستئصال لعلاج الرجفان الأذيني. وتوصل إلى أن من بين هؤلاء، تلقى 97 منهم علاجًا لأمراض اللثة بعد ثلاثة أشهر.

وفي فترة متابعة استمرت لمدة تصل إلى عامين، عانى 24% من المشاركين من الرجفان الأذيني مرة أخرى، ولكن هذا كان أقل احتمالًا بنسبة 61% بين أولئك الذين عولجوا من أمراض اللثة بعد الاستئصال.

وأثبت العلماء أن خطر الإصابة بالرجفان الأذيني مرة أخرى كان أعلى إذا كان مرض اللثة لدى الشخص أكثر حدة، وأنه إذا كانت أنسجة اللثة ملتهبة أو حتى متقرحة، يمكن للبكتيريا والبروتينات المناعية الالتهابية أن تدخل مجرى الدم، مما قد يؤثر على القلب.

وقد قاس العلماء أيضًا مستويات البروتينات الالتهابية في دم المشاركين قبل خضوعهم للاستئصال، ووجدوا أن هذه كانت مرتفعة في أولئك الذين يعانون من أمراض اللثة الحادة.

كما تم ربط المستويات الأعلى من الأجسام المضادة للبكتيريا المرتبطة بأمراض اللثة بزيادة تكرار الرجفان الأذيني، كما يقول مياوتشي.

“دراسة صغيرة نسبيًا”

ومع ذلك، أشار نيكا غولدبرغ في كلية غروسمان للطب بجامعة نيويورك إلى أن الدراسة كانت صغيرة نسبيا، حيث تلقى 97 مشاركا فقط علاجا لأمراض اللثة.

وأضاف أنه “على الرغم من إجراء العديد من المحاولات لإظهار العلاقة بين أمراض اللثة وأمراض القلب، إلا أن هذه الدراسة لا تظهر وجود صلة نهائية بين تكرار الرجفان الأذيني. ومع ذلك، فإنه يضع الأساس للدراسات المستقبلية في هذا المجال.