لوفتهانزا الألمانية تعلق رحلاتها من وإلى طهران

أعلنت شركة الطيران العملاقة “لوفتهانزا” الألمانية تعليق رحلاتها من وإلى طهران تأثرًا بالأزمة في الشرق الأوسط.

وذكرت الشركة الألمانية، في بيان يوم الأربعاء بعد تقييم دقيق، أنها قررت تعليق الرحلات الجوية من وإلى طهران حتى يوم الخميس على الأرجح 11 أبريل “بسبب الوضع الحالي في الشرق الأوسط”.

وكانت دول المنطقة والولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى وتستعد لهجوم محتمل من قبل إيران ردًا على قصف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية للقنصلية الإيرانية في سوريا في 1 أبريل.

وقال متحدث باسم الشركة لوكالة “رويترز”: “نحن نراقب باستمرار الوضع في الشرق الأوسط ونحن على اتصال وثيق مع السلطات. سلامة ضيوفنا وأفراد طاقمنا هي الأولوية القصوى لشركة لوفتهانزا”.

وقال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يوم الأربعاء إن إسرائيل “يجب أن تعاقب وستعاقب” لمهاجمتها مجمع السفارة الإيرانية في دمشق.

وفي رد واضح على خامنئي، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الأربعاء إن إسرائيل سترد إذا هاجمت إيران إسرائيل من أراضيها.

وقد دمرت الغارة الجوية الإسرائيلية مبنى القنصلية في العاصمة دمشق، مما أسفر عن مقتل سبعة مسؤولين على الأقل، من بينهم محمد رضا زاهدي، القائد الأعلى في الحرس الثوري الإيراني، والقائد الرفيع محمد هادي حاجي رحيمي، وفقًا لوزارة الخارجية الإيرانية.