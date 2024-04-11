لوفتهانزا تعلق رحلاتها إلى طهران

علّقت شركة لوفتهانزا الألمانية رحلاتها من وإلى طهران وذلك بسبب الأجواء المتوترة في الشرق الأوسط حتى 13 أبريل.

وأكد متحدث باسم لوفتهانزا لرويترز أن الشركة تراقب الوضع في الشرق الأوسط باستمرار وأن سلامة الركاب وأفراد الطاقم هي الأولوية القصوى.

وزادت وكالة أنباء إيرانية من التوتر لفترة وجيزة عندما نشرت تقريراً باللغة العربية على منصة التواصل الاجتماعي إكس يفيد بإغلاق المجال الجوي فوق طهران بالكامل لإجراء تدريبات عسكرية.

ولكن الوكالة حذفت التقرير بعد ذلك ونفت أن تكون قد نشرت شيئاً من هذا القبيل.

وتتوخى دول في المنطقة والولايات المتحدة حالة تأهب قصوى وتستعد لهجوم محتمل من جانب إيران رداً على ما يُعتقد أنه قصف إسرائيلي بالطائرات الحربية للقنصلية الإيرانية في سوريا في أول أبريل.