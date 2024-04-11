دراسة تنصح الغاضبين بتدوين أفكارهم الساخطة في ورقة ثم رميها

أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون يابانيون أن كتابة مشاعر الغضب ورميها يمكن أن يساعد على التخلص منها بشكل فعال.

وقام الباحثون بإجراء تجربة على 100 طالب جامعي، حيث طُلب منهم كتابة آرائهم حول مواضيع مجتمعية مثيرة للجدل، مثل حظر التدخين في الأماكن العامة.

ثم قام طلاب دكتوراه بمراجعة الإجابات، وكتابة تعليقات قاسية ومسيئة على أوراق الطلاب، بغض النظر عن جودة أو صحة ما كتبوه.

بعد ذلك، طُلب من الطلاب كتابة مشاعرهم على ورقة، ثم قُسّموا إلى مجموعتين:

المجموعة الأولى: طُلب منها تمزيق الأوراق ورميها.

المجموعة الثانية: طُلب منها الاحتفاظ بالأوراق.

نتائج الدراسة

ارتفع مستوى الغضب لدى جميع المشاركين بعد قراءة التعليقات المسيئة.

انخفض مستوى الغضب بشكل كبير لدى المجموعة التي قامت بتمزيق الأوراق ورميها.

ظل مستوى الغضب مرتفعًا لدى المجموعة التي احتفظت بالأوراق.

الاستنتاجات

كتابة مشاعر الغضب ورميها يمكن أن يساعد على التخلص منها بشكل فعال.

الاحتفاظ بالأوراق التي تحتوي على مشاعر الغضب يمكن أن يُفاقم هذه المشاعر.

تُعد هذه الدراسة مهمة لأنها تُقدم طريقة جديدة للتعامل مع الغضب، يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على العلاقات الشخصية والعمل.