دراسة: ملح الطعام الزائد يهدد صحة الكلى

كشفت دراسة طبية حديثة عن تأثير الكميات الزائدة من ملح الطعام على صحة الكلى.

قاد الدكتور لو تشي وفريقه من مركز أبحاث السمنة بجامعة تولين الأمريكية، ونشروا نتائجها في مجلة “جاما” الطبية، حيث أكد أن إضافة كميات كبيرة من الملح إلى الأطعمة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

تم تحليل بيانات أكثر من 465 ألف شخص، وتتراوح أعمارهم حوالي 56 عامًا، والذين لم يكونوا يعانون من أمراض الكلى عندما سجلوا في قاعدة البيانات الصحية، وتم متابعة صحة المشاركين ونمط حياتهم منذ عام 2006 حتى عام 2023.

ووفقًا للدراسة، ظهرت أكثر من 22,000 حالة من أمراض الكلى خلال فترة الدراسة.

وتبين أن الأشخاص الذين كانوا يضيفون كميات كبيرة من الملح إلى طعامهم كانوا أكثر عرضة للإصابة بمشاكل في الكلى، وزادت درجة الخطر بزيادة تكرار استخدام ملح الطعام.