الأرصاد: رياح شديدة تصل سرعتها لـ 49 كيلومترًا على جدة وبحرة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا من رياح شديدة تصل سرعتها إلى (40 – 49) كم/ساعة على محافظتي جدة وبحرة (الشعيبة).

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن الرياح الشديدة تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، مشيرًا إلى أن الحالة ستسمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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وأفاد المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، بأن الفرصة لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، والشرقية والأجزاء الشمالية الشرقية من منطقة الرياض.

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة الرياض ومرتفعات مكة المكرمة. ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.