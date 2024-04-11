جيش الاحتلال يشن عملية عسكرية مفاجئة وسط غزة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عملية عسكرية مفاجئة وسط قطاع غزة، استهدفت محيط مخيم النصيرات.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، قوله، إن الفرقة 162 بدأت عملية عسكرية مباغتة في وسط قطاع غزة، مشيرًا إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي أغار على أهداف فوق الأرض وتحتها في وسط غزة.

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وأضاف أدرعي، أن مجموعة القتال التابعة للواء 401، ومجموعة القتال التابعة للواء الناحال، والوحدات الأخرى تحت قيادة الفرقة 162، بدأت الليلة الماضية حملة مباغتة للقضاء على عناصر حماس وتدمير البنى التحتية للحركة وسط غزة.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أن العملية العسكرية المفاجئة وسط غزة، جاءت بعد توجيه سلسلة من الضربات غير العادية خلال الليلة الماضية، وقصف برج سكني في وقت مبكر من صباح اليوم.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن العملية العسكرية في مخيم النصيرات وسط غزة تتم بتوجيه استخباراتي دقيق، مدعية أن قوات الاحتلال عثرت على منصات لإطلاق الصواريخ خلال عمليتها التي بدأتها وسط القطاع.