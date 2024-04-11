مصرع 17 شخصاً وإصابة 50 آخرين بحادث سير في باكستان

سقطت حافلة في واد بمنطقة هوب في إقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان، اليوم الخميس، ما أسفر عن مصرع 17 شخصًا وإصابة أكثر 50 آخرون.

ونقلت قناة “جيو الباكستانية” عن رئيس وزراء إقليم السند مراد على شاه، الذي زار مركز تروما بالمستشفى المدني، للقاء المصابين، قوله إن الحادث أدى إلى مقتل 17 شخصًا، وإصابة أكثر من 50 شخصًا نقلوا إلى المستشفى، خرج منهم 40 مصابًا حتى الآن.

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وأضاف رئيس وزراء إقليم السند، أن من بين المصابين طفلين مصابين يخضعان للعلاج في المعهد الوطني لصحة الأطفال.

بدوره، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن أسفه لوقوع ضحايا في الحادث.