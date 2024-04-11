نتنياهو: مستعدون لكل السيناريوهات ومن يؤذينا سنؤذيه

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس إن إسرائيل مستعدة لكل السيناريوهات تزامنًا مع مواصلة حربها في قطاع غزة.

وتابع نتنياهو، بعد زيارة قام بها لقاعدة جوية في جنوب إسرائيل، أن بلاده مستعدة للوفاء بالمتطلبات الأمنية دفاعًا وهجومًا، مضيفًا: “لقد وضعنا مبدأ بسيطًا، من يؤذينا سوف نؤذيه”.

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وتأتي تصريحات نتنياهو، وسط مخاوف من أن تكون إيران تجهز لضرب إسرائيل ردًا على الهجوم الذي استهدف قنصليتها في سوريا وأودى بحياة مسؤولين عسكريين إيرانيين كبار.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد دعم بلاده الثابت لإسرائيل في مواجهة تهديدات إيران.